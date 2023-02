Milojević: Neke stvari se ponavljaju, ostali smo dužni navijačima

BEOGRAD – Neke stvari se ponavljaju, stalno pricamo o tome i to igračima uđe u glavu i postane mentalni problem. Radimo na treningu i pokušavamo da ispravimo, jer drugog leka nema, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević posle remija protiv Vojvodine (1:1) na startu drugog dela sezone.

„Svakako je bila emotivna utakmica (odata počast Siniši Mihajloviću, prim. aut), ali i rastrzana utakmica, prva prolećna. Žao mi je navijača i žao mi je što nismo postigli više golova. Imam osećaj da stalno ostajemo dužni navijačima, jer nas redovno podržavaju i nadam se da ćemo to promeniti“, izjavio je Milojević.

On je istakao da se nada boljem već naredne nedelje protiv Voždovca.

„Biće sasvim drugačija od ove, veštačka trava, a na nama je da se spremimo što bolje i vratimo „brejk“ koji smo ispustili večeras“, poručio je Milojević.

(Tanjug)

