Milojević: Očekujem da podignemo nivo igre

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da očekuje da će njegova ekipa u revanš meču protiv Spartaksa podići nivo igre u odnosu na prvi meč i dodao da za taj meč ne može da računa na Stojiljkovića i Srnića.

„Završeno je jedno poluvreme, očekuje nas drugo pred našim navijačima. Trenirali smo dobro, spremili smo se… Očekujem od igrača da odigramo dobru utakmicu“, rekao je Milojević novinarima u Beogradu i pozvao navijače da dodju u što većem broju i pomognu ekipi.

Fudbaleri Zvezde sutra dočekuju Spartaks u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi meč, odigran pre nedelju dana u Rigi, završen je bez golova.

Milojević je naveo da je se u prvoj utakmici videlo da je njegova ekipa igrala protiv protivnika koji je šampion svoje države, kao i da se još jednom pokazalo da „sve ekipe imaju svoj način igre, sistem“.

„Ono što je bilo evidentno u toj utakmici je da u nekim stvarima uvek prednost ima ekipa koja ima 90 minuta u nogama, a mi to nismo imali“, rekao je Milojević.

„Uvek kada dodjete iz pripremnog perioda treba vam par odigranih utakmica da igrači udju u ritam. Nisam bio zadodovljan ritmom koji ja želim da imamo, nismo mogli da dodjemo do tog ritma… Sad iz kojih razloga, zašto, pričali smo, analizirali… U svakom slučaju, na nama je da podignemo nivo igre i očekujem da ćemo podići nivo igre već u sutrašnjoj utakmici“, dodao je on.

Trener Zvezde je naveo da nije reč o fizičkoj pripremi.

„Ovde je u pitanji ritam koji treba da igrate posle dužeg vremena i treba par utakmica da se ekipa zalaufa, da dodje do svog ritma. Treba vremena, svestan sam da vremena u fudbalu nema, ali na nama je da radimo da što pre dodjemo do željenog cilja“, rekao je on.

Milojević je naveo da su Slavoljub Srnić i Nikola Stojiljković povredjeni i da na njih ne može da računa na sutrašnji meč, dok su svi ostali spremni.a

„Srnić tek počinje da diže ritam, nije još sto odsto spreman, ali brzo će biti s nama, Stojiljković je obnovio poveredu“, rekao je Milojević i dodao da ima dilemu ko će sutra igrati u napadu.

Novinare je zanimalo i kakvu igru Spartaksa očekuje u sutrašnjem meču.

„Ne znam koji su njihovi planovi, igramo na našem terenu i razmišljam samo o tome da dižemo naš nivo igre, videćemo šta će kolega da spremi“, rekao je Milojević.

Utakmica se igra sutra od 20.30 na stadionu „Rajko Mitić“.

(Beta)