Morbidno: Otvarali Maradonin kovčeg i fotografisali se s njim (foto)

Hiljade ljudi u četvrtak su u predsedničkoj palati u Buenos Ajresu prošle pored kovčega Dijega Armanda Maradone kako bi odale počast jednom od najvećih fudbalera u istoriji koji je preminuo u 61. godini.

Maradona reunited with the world cup beside his casket RIP pic.twitter.com/D6nGM5AKmb

— iVAN (@_Ivan2nd) November 26, 2020