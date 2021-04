Nekada je pobeđivao Novaka 6:0, a danas je poznati pevač (foto)

Goran Belošević danas je poznati muzičar iz Hrvatske, ali je u mladosti bio talentovani teniser koji je trenirao u akademiji Nikole Pilića zajedno sa Novakom Đokovićem.

Belošević, inače direktor Zagreb Opena, u intervjuu za Večernji list otkrio je više o danima kada je igrao sa najboljim teniserom sveta, ali drugim vrhunskim teniserima.

„Sa 17 godina sam otišao u Akademiju Pilić, to mi je na početku bila jedna usputna stanica jer sam u Nemačkoj nastupio na jednom ITF-ovu turniru juniora. I tad sam upoznao Novaka Đokovića. On je dve godine mlađi od mene, ali je već bio perjanica u akademiji. Bio je prvi junior sveta do 16 godina, iako je imao nepunih 15. U drugoj fazi, tri godine posle, Novak je samo jednom svratio, a ja sam se više družio s Ernestsom Gulbisom, na terenu i van njega. Po meni je on bio veći talent od Novaka, ali Đoković je mnogo veći radnik. Novak je znao da se probudi u tri ujutro i vežba servis, iako smo prethodnog dana osam sati trenirali. Upalio bi reflektore u dvorani i tukao servise. On je bio veliki talent i krvavi radnik, nešto kao Dražen Petrović“, rekao je Bošković u intervjuu za Večernji i otkrio neke anegdote o tinejdžerskim danima iz Akademije.

„Gulbis je bio čak i veći talenat, ali dolazio je iz imućne porodice i možda zbog toga nije dovoljno grizao. Ernests je s jednim Rumunom u vreme Oktoberfesta preko balkona odlazio u provod. Jednog dana došli su oko šest ujutro i kucali meni na prozor da ih pustim unutra, pošto smo imali čuvara na ulazu. Gulbis je legao u sedam, odspavao sat vremena i u devet na treningu nije loptu promašio! Ja sam bio puno odgovorniji, imao sam vojnički pristup i nije mi padalo na pamet upropastiti sebi dan, kad smo već masno plaćali tu akademiju“, dodao je Belošević i otkrio da je u pitanju bila cifra od „pet-šest hiljada maraka mesečno“, koja je pokrivala hranu, spavanje i treninge.

Prisetio se i jednog seta koji je odigrao sa Novakom.

„Kad sam prvi put došao u akademiju, praktično iz auta, pobedio me je sa 6:4. Potom smo otišli na jedan juniorski turnir, trebalo je da igramo dubl, ali smo predali taj meč i to je ostalo zabeleženo. I onda je 2004. stigao u Zagreb da odigra jedan fjučers na Velesajmu, zvao me na trening i ja dobijem prvi set sa 6:0. Tad je došao njegov tata i prekinuo trening, a u svlačionici mu je psovao sve “po spisku”. No, ja nisam upao u kvalifikacije, a on je iz kvalifikacija stigao do polufinala.“

