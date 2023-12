Noris veruje da će sledeće godine ostvariti prvu pobedu u Formuli 1

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da njegva ekipa ima mnogo razloga da sa velikim samopouzdanjem uđe u novu sezonu Formule 1 i da je 100 odsto uveren da će 2024. godine ostvariti prvu pobedu u karijeri.

Meklaren je loše počeo ovu sezonu ali je zahvaljujući pre svega Norisovim rezultatima uspeo da osvoji četvrto mesto u šampionatu konstruktora. On je u sedam trka bio na pobedničkom postolju i sezonu je završio na petom mestu sa bodom manje od Španca Feranda Alonsa.

Red Bul je dominirao tokom čitave sezone, njegovi vozači Maks Verstapen i Serhio Peres pobeđivali su u svim trkama osim u Singapuru, gde je najbrži bio Karlos Sainc iz Ferarija, a Noris misli da će Meklaren moći još da napreduje.

„Mrzim da budem samouveren ili previše samouveren u vezi stvari, nikad nisam takva osoba“, rekao je Noris u intervjuu za Skaj, na pitanje da li je Meklaren spreman za veliku godinu u Formuli 1.

„Mislim da jeste, zbog onoga šta imamo. Mnogo više stvari je na mestu, naravno imamo više novih momaka koji počinju, dolazeći iz drugih ekipa. Ali sada smo jači nego što smo bili u poslednjih 10 godina, mislim da imamo više stvari kojima se možemo radovati sledeće godine. Konačno imamo aerotunel kako treba i mnogo drugih stvari koje su se poklopile, više nego ikad“, naveo je on.

Britanski vozač je rekao da sada ima najviše samopouzdanja uoči nove sezone.

„Moramo dobro da počnemo sezonu. Ove godine smo počeli užasno i na kraju smo je ipak završili vrlo, vrlo jako. Ako budemo mogli da počnemo sezonu bar malo snažnije, mislim da to može da bude sjajna godina“, naveo je Noris.

Zbog svojih sposobnosti 24-godišnji vozač se smatra jednim od najboljih u Formuli 1, ali uz neprijatnu konstataciju da je najbolji vozač na stazi bez pobede.

On je za Meklaren vozio 104 trke, a upitan da li će ostvariti prvu pobedu vozeći za tu ekipu, Noris je odgovorio: „100 odsto, da“.

„Pošto će to biti sledeće godine, a ja sam u Meklarenu sledeće godine. Postoje trenuci da, ako sve prođe dobro, možemo da uradimo to, ali to su samo one poslednje male stvari koje su nam potrebne od bolida, stvari kojima nismo uspeli da se pozabavimo ove godine. Ali mislim da ćemo to uraditi tokom zime i u 2024. godini“, rekao je on.

„Stvari kao što su tempo i čuvanje guma, male stvari koje se ponekad zanemare iz spoljne perspektive, ali kada vozite pomislite: ‘Prokletstvo, da imam samo ovu malu stvar, mogao bih da budem dosledniji ili da imamo ovo mogao bih da se bolje trkam’. Ali znamo da neke od njih dolaze u sledećoj godini i vrlo sam uzbuđen“, dodao je Noris.

Nova sezona u šampionatu Formule 1 počinje 2. marta za Veliku nagradu Bahreina.

