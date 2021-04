Novak odgovorio na Nadalovo „peckanje“, pričao i o vakcinaciji

Nakon što je Rafael Nadal poručio da je Novak Đoković opsednut jurenjem rekorda, prvi teniser sveta mu je ekspresno odgovorio na tu opasku.

Srpske medije je na konferenciji Novaka Đokovića povodom početka Srbija opena (19—26. april) zanimalo šta najbolji teniser planete misli o Nadalovoj izjavi.

„Pa, to što on želi i razmišlja kako on to vidi, to je njegova stvar. Ja ne ulazim u to, ne mogu da pričam u njegovo ime, kako on vidi mene u odnosu na rekorde je isto što on ima puno pravo da iskaže. Ne osećam da sam opsednut bilo čime u životu, osećam da imam strast i da imam veliku želju i cilj. Idem ka tome i nemam problem da to verbalizujem i iskomuniciram. Možda neko ima problem da nešto kaže, ja nikada nisam imao problem da kažem da mi je cilj da oborim taj rekord. Ne znam zašto je to loše, ne samo vezano za rekorde već vezano za mnoge stvari u životu. Kao i neke stvari koje su bolne za nekoga da čuju. Ljudi ne žele neke stvari da čuju od nekoga ko ima status najboljeg na svetu i onda sve što vi kažete odjekuje još više i onda je tu mnogo prstiju zgaženo, pogotovo kada je politika u tenisu u pitanju. Stajaću iza toga i nastaviti da budem svoj čovek. Kada god osetim da je nešto nepravedno ili kako god ja ću to istaknuti, a što se tiče verbalizacije svojih ciljeva, ja sam to radio kad sam bio jako mali, perspektivni teniser i nisam se ustručavao ni pribojavao da kažem da su mi ciljevi da osvajam grend slemove. Ti ciljevi rastu, a ja nastavljam da krčim sebi taj put koji je za mene jedinstven. To je moj put, njegov je neki drugi i ja se u to ne mešam“, poručio je Novak Đoković.

Srpski teniski as nastavio je da priča o Špancu, za kojeg je otvoreno priznao da mu je najveći rival.

„Sve je stvar percepcije i interpretacije onoga što neko kaže. Poštujem Rafu verovatno više nego bilo kog tenisera na svetu. On je meni najveći rival u životu i njegova posvećenost sportu, sve što je napravio način na koji se ophodi prema treningu i sportu je stvarno za divljenje. Imam samo reči hvale za njega u tom kontekstu, ne ulazim u njegovu motivaciju. Imam mnogo motivacije u životu, ako pričamo o teniskim ciljevima i rekordima, to sam rekao već dosta puta šta je i šta jurim i šta pokušavam da ostvarim i mnoge stvari sam ostvario. Daleko od toga da mi je to jedina motivacija u životu. Ja mislim da je meni glavni motiv igranja profesionalnog tenisa, to što ja stvarno volim taj sport. Da ne volim, ljudi, ja nemam nikakvog razloga da nastavim da to radim. Nemam nikakav pritisak, ni finansijski ni ovakav ni ovakav, ja biram to da radim i imam podršku svojih najboljih ljudi. Dokle god bude postojala ta iskra, vatra i želja za pobeđivanjem i napredovanjem, onda će to tako nastaviti, u tom ritmu. Ciljevi su neophodni, ne samo za mene, nego samo za svakog sportistu“, istakao je Novak koji bi u četvrtak trebalo da istrči na teren u drugom kolu Srbija opena.

Na kraju je najbolji teniser planete govorio ne samo o tenisu, opsednutosti za pobedama i trofejima, već generalno, o pristupu životu.

„Ja sam možda imao nekoliko faza u životu, gde nisam znao kako gde sada i to mi se obično nije dobro završilo. Oduvek sam bio vaspitavan tako i od mojih roditelja i teniskih roditelja, da uvek imam nekako jasnu viziju i koncepciju stvari, gde ću, šta ću, kako ću i sa kim… Taj neki holistički pristup je nešto što smatram da je najbolja moguća stvar za čoveka, zato što čovek u tom elementu preuzima odgovornost za sve svoje životne postupke i odluke, on zna da sve zavisi od njega, ne prebacuje krivicu na druge, nego samo razmišlja kako sam sebe da unapredi“, završio je izlaganje Đoković.

Govorio je i o vakcinaciji.

„Što se tiče o vakcinaciji, čuo sam da se diskutuje na tu temu. Da će vakcinisani igrači imati lakše i bolje uslove, boravka i smeštaja, da neće morati da budu u ‘mehuru’ za sve igrače. Videćemo još uvek je sve nejasno, vode se različite kampanje, ne mogu više o tome dok se ne donese pravilo. Do tada moramo da donesemo uslove kakve jesu, ne vidim logiku da ATP tera igrače da budemo u ‘sejf protokolu’, ne znam zašto se ne prate restrikcije i uslovi lokalnih vlada. Kakvo je stanje u toj zemlji, onda pratiš ta pravila, to mi je logično. Oni su zauzeli stroži stav, po meni nepotreban, desilo se na nekim turnirima pozitivnih igrača poput Medvedeva. Ne očekujemo da bude bez ijednog slučaja, to su normalne stvari da ima nekog. Posle 15 meseci ludila moramo da prihvatimo da neko mora da bude pozitivan. Odstrani se taj jedan čovek i nastavi se turnir, da su striktno pratili pravila morali bi da otkažu čitav turnir. Mnogi igrači misle da ovo nije logično.“

Govorio je i o mladim snagama koje imaju sve veću ulogu u teniskom svetu.

„Igrali smo Rafa i ja u Australiji, ima nekih turnira da nismo igrali, ali smo u Monte Karlu izgubili ranije. Rubljov je savladao Rafu, obično se to ne viđa, Rafa je dominantan na šljaci, ja sam to očekivao da budem top igrač već neko vreme. Uvek se očekuje da idemo daleko, dobro je za naš sport da imamo nove pobednike, nova lica. Mislim da je pozitivan da imamo nova lica, nove brendove, da će ih navijači ceniti. Volim da uvek budem pobednik gde god da igram, ali stvari se menjaju. Na kraju ćemo Rafa, Rodžer i ja morati da prihvatimo da nećemo biti na vrhu, ali to je normalan ciklus života. I dalje pokušavamo da se takmičimo, mlađi teniseri igraju jako dobro.“

