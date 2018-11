Novak poražen 4:6, 3:6 (video)

Najbolji srpski i svetski teniser Novak Đoković i Nemac Aleksander Zverev igraju večeras od 19.00 finalni meč Završnog turnira sezone u Londonu.

MAGNIFICENT!

Zverev breaks at the start of the second thanks to some brutal hitting 💣#NittoATPFinals pic.twitter.com/ZIlfIKspMy

— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2018