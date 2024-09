Hamilton kritikovao predsednika FIA zbog poređenja vozača i repera

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton kritikovao je predsednika Međunarodne automobilske federacije (FIA) Mohameda Ben Sulajema jer je rekao da vozači zvuče kao „reperi“ kada psuju u komunikaciji sa ekipama putem radija.

Ben Sulajem je rekao da pokušava da uvede promene, pa tako i da se smanje ružne reči koje emituje Menaždment Formule 1 (FOM). FOM kontroliše sve sadržaje koji se emituju tokom takmičarske sezone.

„Moramo da napravimo razliku između našeg sporta i rep muzike. Znate, mi nismo reperi. Oni opsuju, kažu reč na slovo J, koliko puta u minuti? Mi nismo za to. To su oni, a mi smo mi“, rekao je on.

Hamilton je rekao da razume zabrinutost zbog preteranog psovanja, ali da u toj izjavi u vezi rep muzike postoji „element rasizma“.

„Ono što je rekao, ne sviđa mi se kako se izrazio. Rekavši reperi, to je stereotipno, pošto su većina repera crnci. To upućuje na ono ‘mi nismo kao oni’ i mislim da je to pogrešan izbor reči i tu postoji element rasizma. Slažem se da stvari treba rešiti, ali je dobro pokazati neke emocije pošto nismo roboti“, naveo je Hamilton, preneo je Skaj.

Tokom prenosa u više navrata se emituju poruke koje vozači i ekipe razmenjuju, pa gledaoci imaju uvid u strategije i situacije na stazi.

Hamilton, koji retko koristi neprimeren rečnik putem radija, rekao je da bira reči jer zna da deca gledaju trke.

„Kada sam imao 22 godine, nisam o tome toliko razmišljao. Više se radilo o emocijama i samo kažeš šta ti padne na pamet, zaboravljajući koliko ljudi sluša, da deca slušaju, sve te stvari. Tako da se slažem u smislu da slušate druge vozače, a oni to još nisu shvatili, ali će u nekoj fazi verovatno shvatiti“, rekao je jedan od najboljih vozača svih vremena.

„Siguran sam, ako uvedete kazne za to, da će ljudi prestati. Ne znam da li je to potrebno, ali definitivno mislim da toga ima previše“, dodao je Hamilton.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Singapura, u nedelju od 14 časova.

(Beta)

