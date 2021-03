Novi sramni napad na Novaka: On vas jednostavno nervira

Kristel Bone, novinarka francuskog sportskog lista Lekip, napisala je tekst pod naslovom „Nema ljubavi za Đokovića“, koji je izazvao žestoku reakciju.

Još jednom je u pitanje dovedena njegova sportska čast, Bone je očigledno “stručna” i za povrede, pa je omalovažila Novakov uspon do titule na Australijan openu uz oštećenje trbušnih mišića.

“Zašto volimo nekoga? Ili da suzimo priču, zašto volimo jednog sportistu više od drugog, na primer? Imali ste taj osećaj iznerviranosti kada ste čuli da je Novak Đoković osvojio Australijan open. Tip ga je osvojio devet puta, ima 18 grend slemova, skoro kao Rafa Nadal i 310 nedelja je prvi, baš kao Rodžer Federer”, počela je Kristel za Lekip.

Potom je otvoreno rekla koliko ga ne simpatiše.

“Nole bi mogao da igra protiv ljuskavca i opet biste oklevali da navijate za njega. Postoji više hipoteza za to – možda je to njegov oholi stas, ali ako ste bili fan Ivana Lendla, onda verovatno to nije razlog. Možda je to što je došao posle tandema Federer-Nadal, što bi ostavilo malo ljubavi za njega. Ili možda baš zbog njegove prevelike želje da bude voljen, kao što je uvek ljubazni Nik Kirjos rekao – ‘Želi da bude toliko voljen da ne mogu da ga podnesem’”.

Spomenula je i Novakove poteze.

“Istina je da mu ništa ne pomaže. Bilo da lomi reket ili je pažljiv prema skupljačima loptica, u najgorem slučaju vas to nervira, u najboljem vas je baš briga. U Melburnu je tvrdio da je igrao sa pokidanim trbušnim mišićem veličine 2,5 centimetara. Sa takvim stvarima bi se mučili čak i ‘Avendžersi’”, ironična je Bone.

Onda je usledio vrhunac.

“Ne zaboravite, on osvaja Australijan open servirajući 200 kilometara na sat sa Marijanskim rovom u stomaku (Marijanski rov je najdublje mesto na Zemljinoj kori, prim. aut). On vas nervira. Ne zato što je uradio više od vas, već vas samo nervira”, zaključila je autorka.

