Obradović: Daćemo sve od sebe da se serija nastavi

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović čestitao je Crvenoj zvezdi na pobedi u drugom meču finala ABA lige.

Zvezda je slavila 85:81 i povela 2:0 u finalnoj seriji koja se igra na tri pobede.

„Čestitam Zvezdi na pobedi i mojim igračima na izvanrednoj utakmici. Apsolutno sam zadovoljan kako smo igrali, veoma hrabro, borili se do zadnjeg atoma snage, daćemo sve od sebe da se serija nastavi“, rekao je Obradović.

Navijači Crvene zvezde su tokom meča vređali Obradovića, kao i neke članove rukovodstva crno-belih i pojedine košarkaše gostujećeg tima.

„Ako se vratite malo unazad na dan kada sam došao u Partizan, rekao sam da je jedna od stvari koje ću pokušati da uradim je da relaksiram stvari. Ne želim nikakav komentar da pravim. Uvek sam se ponašao prema svima korektno i nastaviću tako. Mislim da je to važnije od svega i rezultata – da budes čovek“, istakao je trener Partizana i dodao da nema komentar na incidente po završetku meča.

Partizan je u finišu meča imao priliku za pobedu, ali je Matijas Lesor, nakon namerno promašenog slobodnog bacanja, napravio prestup.

„To je bila odluka u dogovoru sa njim, ali ne način na koji je to uradio. Jasno je da igrač koji izvodi bacanje ne može na skok, sem ako mu se direktno odbije u ruke. Ja nikad u životu nisam analizirao poslednji napad ili zadnji šut ili odbranu. Zadnja lopta je uvek klackalica. Jednom ćeš da dobiješ, jednom da izgubiš. Lesoru cestitke na velikoj požrtvovanosti koju je pokazao“, zaključio je Obradović.

Treći meč je na programu u sredu, a domaćin će biti Partizan.

(Tanjug)

