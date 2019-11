Od boga do izdajnika za samo jedan dan: Jezive poruke upućene Zlatanu (foto)

Grubi napadi navijača Malmea na Zlatana Ibrahimovića ne prestaju.

Malmo ultras have vandalised Zlatan Ibrahimovic's statue and house in Stockholm after he became co-owner of rivals Hammerby 😬 pic.twitter.com/erb47StT4U

Otkako je objavljeno da je postao vlasnik 25 procenata suparničkog fudbalskog kluba Hamarbija, navijači za koje je do juče bio bog, na njegov spomenik, podignut pre samo mesec dana, postavili su najpre dasku za WC školju, zatim su statuu zapalili, a u na vratima kuće najpoznatijeg Šveđanina u Stokholmu osvanuo je natpis „Juda“, dok je pločica s imenom nogometaša polivena sonom kiselinom.

The statue of Zlatan Ibrahimovic which was erected last month outside Malmo stadium was vandalized last night by angry club fans, after new broke that the Sweden legend who started his career at Malmo is now a Co-owner of rival football club, Hammarby. pic.twitter.com/G6GdFVM9Tn

