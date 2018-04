Ono što je Đoković uradio posle poraza samo pokazuje koliki je šampion (foto)

Kei Nishikori quien llego a la final del Masters 1000 de Monte Carlo no será el posible rival de Rafael Nadal en los octavos de final del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y Novak Djokovic tampoco será el rival del número uno en unos hipotéticos cuartos de final ya que el serbio cayó derrotado en su debut del torneo ante Martin Klizan en tres sets con parciales de 6-2, 1-6 y 6-3. El ex número uno del mundo y 12 veces campeón de torneos Grand Slam, enseño en el Barcelona Open que está muy lejos de su mejor nivel y sigue sin ganar un solo partido en el Conde de Godó, en sus dos participaciones se ha despedido en su primer partido. Klizan quien fue el verdugo de Nole se medirá ante Feliciano López en la siguiente ronda. El eslovaco quien llego al torneo por las fases previas, solo fue inferior al serbio en el segundo set. Nole se va de Barcelona con cinco partidos ganados y cinco partidos perdidos en lo que va de temporada. Su próximo torneo será el Mutua Madrid Open y luego Roma para cerrar la gira de tierra en el Roland Garros. #CDNSportsmax #Tenis #NovakDjokovic #BarcelonaOpen #MartinKlizan

