Parizijen: Rezultati istrage o Zvezdi ne pre decembra

PARIZ – Rezultati istrage oko mogućih nečasnih radnji uoči utakmice fudbalera Pari Sen Žermena i Crvene zvezde u Ligi šampiona neće biti poznati pre decembra, piše francuski list Parizijen.

Francuski mediji preneli su da je tamošnje tužilaštvo pokrenulo istragu zbog sumnje da je neimenovani čelnik Zvezde hteo da uplati pet miliona evra na poraz od pet razlike u Parizu, ali sada niko u ovom slučaju ne želi da žuri, čak ni UEFA jer je pitanje jako osetljivo.

To znači da će crveno-beli nesmetano moći da igraju do kraja grupne faze Lige šampiona u C grupi.

Iz Zvezde su demantovali bilo kakve navode u vezi nameštanja i najavili tužbu listu Ekip zbog povrede ugleda kluba, pa je su zato angažovali najbolju advokatsku kancelariju u Francuskoj „Dipon-Moreti i Ve“ iz Pariza.

Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju meč Lige šampiona protiv Liverpula na Enfildu od 21 sat.

(Tanjug)