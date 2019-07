Petrović pred Švedsku: Idemo na pobedu, ali neće biti lako

BEOGRAD – Košarkašica reprezentacije Srbije Sonja Petrović, pred četvrtfinalni susret sa Švedskom na Evropskom prvenstvu, izjavila je da će ekipa i u tom duelu pokušati da pobedi, ali će to biti težak zadatak.

„Mislim da će nam biti teško, jer je Švedska najagresivnija i fizički najjača ekipa koja je iz osmine finala ušla u četvrfinale. Jedna utakmica koju ne možemo da dobijemo ako nismo spremne da damo 100 odsto svojih mogućnosti. Naravno, idemo na pobedu, ali da će biti lako, neće“, rekla je Petrović Tanjugu.

Najbolja košarkašica u srpskom timu istakla je da je Švedska ozbiljan rival, iako možda javnosti ne deluje kao košarkaška sila.

„Ljudima Švedska ne zvuči kao žemlja gde se igra ženska košarka, ali one su na ovo prvenstvo došle sa velikim ambicijama. Neće nam biti ni malo lako, ali mi verujemo u našu igru i verujemo da će borbenost biti kao i do sada. Da ćemo uspeti malo zrelije da odigramo i da taktički možda bolje ispunimo neke zadatke. Valjda bi sve to trebalo da bude dovoljno“, istakla je Petrović i objasnila zašto su Šveđanke slične srpskom timu.

„Kada pričamo kojim ekipma svih ovih godina nismo skinuli skalp, Španija je jedna od njih, jer one igraju neku našu igru. Dosta brzo, sa mnogo trčanja, udaranja. Švedska je tu negde, pa je nama automatski teže da igramo sa ekipama koje mogu da nam pariraju u tim našim adutima. Biće interesantno videti ko će na tom polju da pobedi. Uzdam se da na to neću biti jedini aduti, već da ćemo na ovom EP da prikažemo šta još imamo.“

Srbija je grupnu fazu završila sa tri pobede, izvojevane posle velike drame i borbe, a krilni centar srpske selekcije se nada da protiv Švedske to neće biti slučaj.

„Nemoguće je bez drame kod nas. Šalu na stranu, mislim da nije strašno ni dobiti na dramu. Bitna je pobeda, a ne toliko kako smo dobili. Ali eto, ne mora baš uvek na našu „ludost“, borbenost i energiju, nego kad smo već u tim zrelim godinama, da malo zrelije i igramo.“

Petrović je govorila i o ambijentu u beogrdskoj „Štark areni“, u kojoj će osvajčice olimpijske bronze igrati prvi put.

„Deluje kao da nismo u Srbiji. U Zrenjaninu si imao osećaj da ti naš navijač viče na uvo, ali u Areni je to drugačije i nekako sve deluje impozantnije“, zaklučila je Petrović.

