Preminuo bivši svetski šampion u motociklizmu Fil Rid

LONDON – Sedmostruki svetski šampion u motociklizmu Britanac Fil Rid preminuo je danas u 83. godini, saopštio je njegov bivši tima Jamaha, prenose britanski mediji.

„Jamaha je veoma tužna zbog vesti da je Fil Rid, Jamahin prvi svetski prvak, preminuo danas u svom domu u Kenterberiju“, navodi se u saopštenju japanskog tima.

Rid je titule u konkurenciji do 250 kubika sa Jamahom osvojio četiri puta, dok je u konkurenciji do 125 kubika osvojio jednu titulu. On je u kategoriji do 500 kubika osvojio dva puta, ali je tada bio vozač italijanske ekipe MV Agusta.

Poslednju trku vozio je 1983. godine na ostrvu Man.

(Tanjug)

