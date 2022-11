Ronaldo ponosan na svoj novi rekord

Portugalski fudbalski reprezentativac Kristijano Ronaldo rekao je da je ponosan što je večeras u utakmici protiv Gane u Kataru, postao prvi igrač koji je postigao najmanje jedan gol na pet svetskih prvenstava.

„Biti prvi fudbaler koji je postigao gol na pet Mundijala je nešto što me čini veoma ponosnim. To je sjajan trenutak, moje peto Svetsko prvenstvo, pobedili smo, dobro smo počeli. To je vrlo važna pobeda, znamo da je pobeda u prvoj utakmici ključna“, rekao je Ronaldo.

Portugal je u Dohi pobedio Ganu sa 3:2, u prvom kolu Grupe H na Svetskom prvenstvu, a Ronaldo je postigao vodeći gol u 65. minutu iz jedanaesterca.

Kapiten Portugala odgovorio je samo na jedno novinarsko pitanje, u vezi sa istorijskim golom, koji je postigao samo dva dana pošto je raskinuo ugovor sa Mančester junajtedom.

„Najvažnija stvar je da ekipa pobedjuje. Poglavlje je zatvoreno. Dobro smo startovali, pobedili smo, uspeo sam da pomognem mojoj ekipi. Ostalo se ne računa“, rekao je Ronaldo, zahvalio novinarima i otišao u svlačionicu.

Drugo kolo u Grupi H na programu je u ponedeljak, kada će igrati Portugal -Urugvaj i Gana – Južna Koreja.

(Beta)

