Sautgejt: Moramo da prebolimo poraz, pa da izvučemo pozitivne stvari

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt rekao je da njegova ekipa mora da preboli poraz od Hrvatske u polufinalu Svetskog prvenstva i shvati koliku priliku je propustila, pre nego što izvuče pozitivne stvari iz svog izuzetnog nastupa na turniru.

Engleska je sinoć posle produžetaka izgubila od Hrvatske sa 1:2, u polufinalu Svetskog prvenstva, pa će u subotu od 16 časova igrati protiv Belgije utakmicu za treće mesto.

Engleska je pokušala da se posle 52 godine plasira u finale Mundijala. Uoči turnira ekipa nije bila medju favoritima za osvajanje trofeja, ali je posle dobrih rezultata, čini se, vraćena vera navijača u reprezentaciju i selektora.

„Boli nas ovaj poraz, ali da li smo očekivali da ćemo biti ovde? Mislim da niko od nas nije. Ali, kada dodjete u ovakvu situaciju i igrate dobro kao što smo mi igrali… Želite da iskoristite ovakve prilike. Biće prilike za pozitivne stvari, sada je prerano, pošto moramo da prebolimo poraz“, rekao je Sautgejt, preneli su britanski mediji.

Engleska je poslednji put u polufinalu nekog takmičenja bila 1996. godine na Evropskom prenstvu, kada je Sautgejt bio član tima. Poslednji put u finalu Mundijala Englezi su igrali 1990. godine.

Sautgejt je rekao da pokušava da izbalansira ponos koji oseća prema svojoj mladoj ekipi i činjenicu da su prilike kakva je bila u Rusiji, vrlo retke.

„Ovo je bila sjajna prilika i niko ne može da garantuje da će se ponovo ukazati. Ali, mi želimo da budemo ekipa koja ulazi u četvrtfinala i polufinala, tome težimo i pokazali smo da je to moguće. Dokazali smo sebi i našoj zemlji da je to moguće, sada imamo veća očekivanja“, naveo je on.

Engleska je na stadionu Lužnjiki povela golom Kirana Tripijea u petom minutu iz slobodnog udarca, a Hrvatska je golovima Ivana Perišića u 68. i Marija Mandžukića u 109. minutu uspela da pobedi.

„Ne znam da li smo zaslužili bolji rezultat. U prvom poluvremenu smo bili zaista dobri i možda smo mogli da postignemo drugi gol. U odredjenim periodima smo imali šanse. U drugom poluvremenu, kada su postigli gol, pomalo smo izgubili glavu. U pojedinim trenucima smo se samo snalazili, umesto da pokušavamo da kontrolišemo utakmicu“, rekao je Sautgejt.

On je naveo da je Hrvatska bila bolja u produžecima, da ima nekolicinu izuzetnih igrača i sjajan timski duh.

Engleski reprezentativac Markus Rašford rekao je da je njegova ekipa tek na početku.

„Teško nam je, ali ovaj tim je poseban, vratićemo se. Nadam se da je ovo samo početak“, naveo je on.

