Savić: Možda smo prepotentni, ali ovo nije slučajno

BEOGRAD – Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić izjavio je da je osvajanje četvrte titule prvaka Evrope u nizu, odnosno novo zlato, nije slučajno, već plod rada više od decenije.

„Turnir se završio onako kako smo zamišljali. Imali smo mnogo problema sa umorom, ali su igrači izašli iznad sebe, pokazali karakter, motiv i jedinstvo u najtežim momentima. Sve ono što su pokazuju više od decenije. Ovo nije slučajno, iako nekima izgleda prepotentno“, rekao je Savić na konferenciji za medije na aerodromu Nikola Tesla po dolasku iz Barselone.

On dodaje da srpski vaterpolisti zaslužuju svaku zlatnu medalju za posvećenost i odnos prema državnom grbu.

„Kao selektor se ponosim se njima, ovi momci se bore protiv svake logike. Postoji teorija da se šampion rađa, a kroz trening shvata mane i vrline. On je u stanju stresa i kad je teško on pokazuje kakav je i kako pod pritiskom deluje“, kaže on.

Kapiten i MVP prvenstva u Španiji Filip Filipović ističe da je cilj ispunjen.

„Ostvarili smo cilj ove godine, a imamo još prostora za napredak. Ova ekipa može da ispiše nove stranice vaterpola i sporta“, rekao je Filipović koji se zahvalio svima koji su verovali u njih, a i oni koji nisu.

Njegov saigrač Andrija Prlainović naglašava da i dalje postoji velika glad za uspesima.

„Uvek je veliko zadovoljstvo vratiti se u svoju zemlju sa zlatom. Neko se zapita da li postoji motiv za dalje, ali to je uvek zanimljivost. Kada se igra za Srbiju uvek idemo do kraja“, dodao je on.

Milan Aleksić istakao je da je prvililegija igrati u ovoj ekipi.

„Hvala navijačima koji su bili uz nas, idemo dalje… Nadam se da će biti još ovako lepih povoda“

Predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić zahvalio se stručnom štabu i igrača na velikom uspehu, a onda dobio aplauz od njih,

„Velika stvar je ostvarena za srpski vaterpolo, hvala svima na dočeku“, zaključio je Jelenić.

Reprezentacija Srbije juče je u finalu Evropskog prvenstva pobedila Španiju posle peteraca 12:10 i četvrtim kontinentalnim zlatom u nizu ponovila uspeh Mađarske star 80 godina.

(Tanjug)