Šest zlatnih medalja za srpske bokserke na Kupu nacija u Somboru

SOMBOR – Srpske bokserke osvojile su šest zlatnih medalja na 11. Kupu nacija u Somboru, a Nina Radovanović proglašena je za najbolju takmičarku prestižnog turnira.

Radovanovićeva je u finalu kategorije do 52 kg savladala Velšanku Helen Džons, a pobedu u finalu ostvarile su i Natalija Šandrina, Jelena Zekić, Nikolina Gajić, Sara Ćirković i Melinda Utasi.

„Zahvaljujem se organizatorima ovog takmičenja, sve je bilo na najvišem nivou. Drago mi je da je bio veliki odziv takmicarki i drago mi je da sam imala tri meča, jer mi je to sjajna uvertira za pocetak ove godine i za podizanje forme. U maju je Svetsko prvenstvo i to je ono za šta se pripremam. Slede jači turniri u Debrecinu, zatim Strandžat kup 19. februara, sve su to pripremna takmicenja za Istanbul u maju“, izjavila je NIna Radovcanović.

Na Kupu nacija učestvovale su 143 takmičarke iz 18 zemalja.

(Tanjug)

