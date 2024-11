Sferopulos: U drugom poluvremenu smo igrali bolju odbranu; Barać: Zadovoljan sam igrom svog tima

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da je za pobedu njegove ekipe na današnjoj utakmici ABA lige protiv Mege 81:76 bila ključna dobra odbrana prikazana u drugom poluvremenu.

„Čestitam svojim igračima na pobedi. Znamo da Mega ima kvalitet, jako mlada i atletska ekipa, sa dosta entuzijazma. U prvom poluvremenu smo igrali u njihovom ritmu, igrali smo lošu odbranu. U drugom poluvremenu smo igrali bolju odbranu i bolje branili obruč. Postepeno smo se vratili, stekli prednost, razmenjivali smo vođstva, ali na kraju pravili dobre odluke i pobedili utakmicu“, naveo je Sferopulos nakon utakmice osmog kola odigrane na gostujućem terenu u Beogradu.

Sferopulos je pohvalio igru kapitena Crvene zvezde Branka Lazića na današnjoj utakmici.

„Želim da se zahvalim našem kapitenu Branku Laziću, on je bio jako bitan za ovu pobedu, sa svojom odbranom i pojavom na terenu. Daje sjajan primer svojim saigračima“, dodao je Sferopulos.

Trener Crvene zvezde ponovo je istakao dobru odbranu svog tima, i rekao da su poeni Nemanje Nedovića i Nikole Kalinića u završnici bili izuzetno bitni za pobedu.

„Nisu dali koš poslednja dva i po minuta, igrali smo dobru odbranu jedan na jedan i dobro pomagali. U napadu smo bili pametni, trojka Kalinića i dobra igra u napadu Nedovića u završnici su bile jako bitne“, kazao je on.

Trener Mege Marko Barać rekao je da je zadovoljan igrom svoje ekipe uprkos porazu i da ima potpuno poverenje u svoje igrače.

„Pomešana su osećanja, zadovoljan sam igrom, momci su bili vrlo koncetrisani tokom nedelje, poslušali su pripremu utakmice i opravdali moje poverenje u njih. Bila je otvorena utakmica do samog kraja, nerešeno do dva minuta do kraja. Igrači Zvezde su pokazali svoje iskustvo da odu na liniju za slobodna bacanja i tu steknu lake poene. Treba da učimo iz ovih stvari, u poslednjoj četvrtini smo promašili dosta otvorenih šuteva. Imam ogromno poverenje u momke, izaći ćemo jači iz ovih utakmica“, naveo je Barać.

Crvena zvezda ima šest pobeda i dva poraza u ABA ligi, dok Mega ima četiri pobede i četiri poraza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com