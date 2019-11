Skandalozno: Šta Novak još treba da uradi da zasluži njihovo poštovanje?

Novak Đoković izgubio je meč trećeg kola završnog Matersa u Londonu protiv Rodžera Federera i sezonu će definitivno završiti kao drugi na svetu.

Poraz je, kako navode mnogi svetski mediji, ostao u senci sramnog ponašanja publike prema Srbinu.

Poznato je da je Federer miljenik londonske publike, a podržavaju ga naročito onda kada njegov protivnik greši. Ni sinoć nije bilo malo situacija kada su gledaoci slavili pogrešne poteze mrskog im Đokovića.

Za mnoge nekadašnje asove to ponašanje bilo je skandalzno, a o tome su po završetku meča za Amazon govorili nekada najbolji teniseri Velike Britanije, Greg Rusedski i Anabel Kroft.

– Mislim da je stvarno krajnje nepoštovanje da slavite to što neko pogreši dvaput prilikom servisa. To je već previše. Nemam ništa protiv da nekoga bodrite, a koga god da odaberete – to je vaš izbor, ali određeni nivo morate da imate – rekao je Rusedski.

On je ovako pojasnio taj stav o nepristojnim navijačima:

– Stvarno su Đokoviću ‘ušli u glavu’ jer… Kad je on napravio dvostruku servis grešku, pojedini navijači su tome aplaudirali, a onda je on ponovo napravio dvostruku grešku pri servisu. Zatim doživi brejk i… od tog momenta je, sve do kraja meča, bio u zaostatku. Nikada se od toga nije oporavio.

Anabel Kroft tome je dodala i sledeće:

– Bilo mi je žao Novaka ove noći. On je veliki, veliki šampion. Neko ko je ostvario toliko toga u ovom sportu. Šta on još treba da uradi da zasluži poštovanje publike? Igrao je prelep tenis, a onda za to dobije mlak aplauz. Neke od njegovih grešaka su proslavljane uz aplauze i povike. Meni se čini da se zbog toga povukao, kao da je posle toga bio u školjci… Nije mogla da se raspali ona vatra u njemu. Stvarno sam osetila tugu zbog njega, jer je izgledao izgubljeno, a i nije lako kada imate protiv sebe 20.000 ljudi – istakla je Kroftova.

Bivša polufinalistkinja Australijan opena, Danijela Hantuhova, takođe je kritikovala tretman koji Đoković ima u Londonu i istakla da je to „jedan od razloga zašto srpska legenda nije uspela da uzvrati Federeru u ovom teškom porazu“:

– Stvarno mi ga je bilo žao jer je toliko toga doprineo ovom sportu. Šta još treba Novak da uradi da bi zaslužio poštovanje ove publike? Ušla mu je u glavu, nije joj čak n odmahnuo kada je izlazio, a to je i potpuno razumljivo. Nije lepo kada se neko raduje tome što napravite dvostruku servis grešku, pa razumem njegovu frustraciju. A posle svega što je on uradio za tenis, to je već malo previše nepoštovanja. Rodžer jeste Rodžer, ali je u isto vreme Novak – Novak, pa bi malo ujednačenija publika bila idealna stvar – rekla je Hantuhova.

I sam Đoković je novinarima otkrio kako se osećao zbog činjenice da skoro cela O2 arena navija za Federera.

– Ovo je bio vrlo bitan meč i mislim da svaki put kada igram protiv Rodžera ili Rafe, bilo gde na svetu, mnogo je uzbuđenja. Ovde je arena bila puna, a to je lepo videti. Bilo je bučno. Bilo je nabijeno emocijama. Atmosfera je bila dobra – rekao je diplomatski Novak.

Otkrio je i planove za Dejvis kup i povredi lakta.

– Nadam se da me ništa neće sprečiti da igram u Madridu. Bol je bio prilično oštar. Ali mogao sam da odigram ostatak meča, ali da je bilo ozbiljnije, ne bih mogao ni reket da držim. Verovatno sam