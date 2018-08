Srbija pala za dva mesta, na 36. na rang-listi Fifa

Fudbalska reprezentacija Srbije pala je za dva mesta, na 36. na danas objavljenoj rang-listi Medjunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Srbija ima 1.459 bodova na 36. mestu.

Srbija je učestvovala na Svetskom prvenstvu u Rusiji, gde je ostvarila jednu pobedu i pretrpela dva poraza, zbog čega je takmičenje završila u grupnoj fazi.

Novi svetski prvak Francuska zauzima prvo mesto na listi sa 1.726 bodova. „Trikolori“ su u odnosu na prošli mesec napredovali za šest pozicija.

Finalista Mundijala Hrvatska napredovala je za 16 pozicija i sada je četvrta reprezentacija sveta sa 1.643 boda, čime je izjednačila svoj najbolji plasman iz juna 2013.

Belgija je napredovala za jedno mesto, do drugog i ima samo tri boda manje od Francuske, Brazil je pao za jedno mesto, na treće, a Urugvaj je za devet mesta popravio plasman i zauzima peto mesto.

Engleska je napredovala za šest pozicija i sada je šesta, što je njen najbolji plasman od marta 2013. godine, kada je bila četvrta.

Reprezentacija Nemačke, koja je branila titulu u Rusiji, a takmičenje je završila u grupnoj fazi, pala je sa prvog na 15. mesto na rang-listi. Argentina je pala za šest mesta na 11, a Italija, koja nije igrala na Mundijalu, pala je za dva mesta, na 21.

Bosna i Hercegovina napredovala je za jedno mesto, do 39, Crna Gora je popravila plasman za dva mesta, do 41, a Slovenija za jedno do 55. Albanija je zadržala 58. poziciju, dok je Makedonija skočila za jedno mesto, na 70.

Fifa rang-lista:

1. Francuska 1.726

2. Belgija 1.723

3. Brazil 1.657

4. Hrvatska 1.643

5. Urugvaj 1.627

6. Engleska 1.615

7. Portugal 1.599

8. Švajcarska 1.597

9. Španija 1.580

9. Danska 1.580

11. Argentina 1.574

12. Čile 1.570

13. Švedska 1.565

14. Kolumbija 1.563

15. Nemačka 1.561

16. Meksiko 1.560

17. Holandija 1.540

18. Poljska 1.538

19. Vels 1.536

20. Peru 1.535

—————-

36. Srbija 1.459

(Beta)