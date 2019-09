Startuje nova epizoda „doping hladnog rata“ protiv ruskog sporta

Ruskom olimpijskom timu preti zabrana učešća na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, a razlog su sumnje Svetske antidoping agencije da se navodno manipulisalo podacima Moskovske antidoping laboratorije. Ruski stručnjaci tvrde, međutim, da je reč o novoj epizodi „doping hladnog rata“ protiv ruskog sporta.

Predsednik Olimpijskog komiteta Rusije Stanislav Pozdnjakov je upozorio da je situacija „vrlo ozbiljna“, nakon što je izvršni odbor Svetske antidoping agencije (VADA) po ubrzanoj proceduri inicirao pitanje o statusu ruske agencije RUSADA. Organizacije odgovorne za prenos baza podataka za tri nedelje moraju ili da dokazima odbace sumnje u bilo kakve manipulacije, ili da, kako je istakao Pozdnjakov, preduzmu sveobuhvatne mere kako bi identifikovale umešane u taj slučaj.

Prema saopštenjima VADA, 17. septembra, tokom istrage i analize baze podataka Moskovske antidoping laboratorije, koju je ekspertska grupa međunarodne organizacije dobila još u januaru, otkriveni su znaci, kako se tvrdi, manipulisanja podacima koji su čuvani u toj bazi. Konkretno, letos je VADA posumnjala da je najmanje 43 ruskih sportista prekršilo antidoping pravila, a takođe je bilo sumnjivo još 298 doping uzoraka Rusa.

Nakon saslušanja u Tokiju, VADA je pokrenula proceduru čiji je cilj da proglasi da kodeks Ruske antidoping agencije ne odgovara svetskom.

Olimpijske igre ne bi bile iste bez Rusije

Glavni urednik lista „Sovjetski sport“ Nikolaj Jaremenko ubeđen je, ipak, da ruski olimpijski tim neće biti suspendovan sa Olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine, a odluku VADA ocenjuje kao političku.

„Bez Rusije to nije takmičenje na kome učestvuju najbolji sportisti iz celog sveta. Zbog toga se prema svemu tome treba odnositi kao prema borbi za mesto. Rusija je odbranila svoje mesto u Međunarodnom olimpijskom pokretu, vratila ga je“, istakao je Jaremenko

Kako je naglasio, pitanje je do kada će se nastaviti takve provokacije u disciplinama gde Rusija još nije sve ostvarila, kao što je atletika. Naime, Međunarodna asocijacija atletskih federacija (IAAF) i dalje zabranjuje učešće ruskim atletičarima na međunarodnim takmičenjima.

Optužbe bez dokaza

Prema mišljenju šefa komisije ruskog Udruženja pravnika za sportsko pravo Sergeja Aleksejeva, suština pritužbi Komiteta na Rusku antidoping agenciju, tačnije pritužbi prema celoj ruskoj strani, jeste u tome što su se navodno dogodile manipulacije za vreme prenosa baze podataka iz Moskovske antidoping laboratorije i samih uzoraka.

„Predviđene su tri nedelje da se navodne manipulacije opravdaju i objasne. Do sada nismo videli nikakva dokumenta, stoga je rano govoriti o statusu Ruske antidoping agencije u tom pogledu“, objasnio je ruski pravnik.

Prema njegovom mišljenju, šta god da bude odlučeno u konkretnoj situaciji, to pitanje nema nikakve veze sa statusom Ruske antidoping agencije, za koju je potvrđeno da poštuje kodeks VADA i koja je priznata za jednu od najboljih svetskih antidoping organizacija.

„Čini se da je ovo još jedna epizoda takozvanog ’doping hladnog rata‘, koji se vodi protiv ruskog sporta, i to nadovezujući se na ekonomske sankcije, uplitanje NATO u to pitanje i na druge elemente pritiska na Rusiju. Stoga moramo pregledati dokumenta, videti za šta nas optužuju, koji dokazi postoje za to i koliko su validni“, objasnio je naš sagovornik.

Čeka se odluka stručnjaka

„U skladu sa kodeksom Svetske antidoping agencije, postoji mogućnost žalbe Međunarodnom sportskom arbitražnom sudu na kaznu Izvršnog komiteta VADA, ukoliko je bude, i to u roku od 21 dana“, istakao je Aleksejev.

„I poslednje, odluka suda u slučaju Ruske antidoping agencije ni u kom slučaju nije direktno u vezi sa mogućnošću učešća ruskih sportista na Olimpijskim igrama u Tokiju“, izričit je pravnik.

Ministar sporta Rusije Pavel Kolobkov je izjavio da su Ruska antidoping agencija i Ministarstvo sporta Rusije ispunili sve zahteve koje je Svetska antidoping agencija iznela još 20. septembra 2018. godine, kada je ruska organizacija obnovila svoja prava. Podsetimo — Rusi su tada bili obavezni da priznaju kršenja antidoping pravila, a takođe i da omoguće Svetskoj antidoping agenciji pristup bazi podataka u moskovskoj laboratoriji.

„Učinili smo sve što je bilo do nas. Zahvaljujući tome, međunarodne federacije pokreću istrage protiv nekih sportista, na osnovu informacija koje im je pružila Svetska antidoping agencija. Obavešteni smo da se baza podataka, koju je VADA preuzela, razlikuje od one čiji su kopiju stručnjaci VADA preuzeli u januaru u Moskvi“, objašnjava ministar.

„Šta se tačno podrazumeva pod tim odstupanjima i sa čim su ona u vezi, saznaće stručnjaci obe strane (iz oblasti digitalne tehnologije), koji već sarađuju“, dodao je Kolobkov.

Predsednik VADA neobavešten

Interesantno je to što niko ne može da navede nijedan izvor informacija o mahinacijama Ruske antidoping agencije — ni britanski mediji, ni predsednik VADA Krejg Ridi, koji je rekao da agencija još ne zna šta se događa.

„Još ne znamo da li je bilo lažiranja ili manipulisanja podacima, ni šta bi to uopšte moglo biti“, izjavio je Ridi.

Do letnjih Olimpijskih igara ostalo je manje od godinu dana. Međutim, kako se moglo videti iz dosadašnje prakse, ništa ne može sprečiti Međunarodni olimpijski komitet (MOK) da ukloni bilo koji nacionalni olimpijski komitet. Ništa, osim sopstvene reputacije, zato što će, ako odluka bude negativna za Rusiju, MOK morati da prizna svoju grešku, jer je u februaru Olimpijski komitet Rusije obnovio članstvo u toj organizaciji.

(Sputnjik)