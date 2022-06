Terzić: Zvezda najjača u poslednjih 30 godina

BEOGRAD – Fudbalski klub Crvena zvezda održao je danas redovnu, treću sednicu Skupštine u Medija centru stadiona „Rajko Mitic“, a generalni direktor petostrukog uzastopnog prvaka države Zvezdan Terzić izjavio je da crveno-beli nisu bili jači u poslednjih 30 godina na svim poljima.

„Veliko mi je zadovoljstvo da po peti put zaredom izađem pred vas na godišnjoj Skupštini i kažem da su svi ciljevi ispunjeni. Ova godina za nama je bila posebna u svakom slučaju. Pre svega odbranjena je dupla kruna i na taj način nastavljena je apsolutna dominacija u srpskom fudbalu. To je prvi i osnovni cilj koji je Skupština zacrtala – ostvarivanje sportskih rezultata. To podrazumeva šampionsku titulu i stalno igranje u grupnoj fazi UEFA takmičenja.

Sledeca tri cilja su takode ostvarena u potpunosti, to su: finansijska stabilnost i nesmetan rad kluba, ulaganje u razvoj infrastrukture na stadionu i dalji razvoj Omladinske škole“, počeo je izlaganje Terzić i dodao da je renome kluba u evropskim okvirima podignut na zavidan nivo:

„Crvena zvezda je u proteklom periodu jako porasla kao klub i nastavljamo da rastemo. Ugled kluba je podignut na evropski nivo, zauzimamo 34. poziciju na UEFA ranking listi. Sportski rezultati su izvanredni, osvojeni koeficijenti su olakšali ulazak u UEFA takmičenja i to je najveći kapital Crvene zvezde danas. Vrednost naših igrača je višestruko podignuta, infrastruktura nam je za ponos, Omladinska škola je zaista postala prava fabrika fudbalera“.

Osvrnuo se prvi operativac kluba sa Marakane i na tešku sezonu koja je završena osvajanjem duple krune u bitkama sa večitim rivalom Partizanom.

„Osvojili smo petu uzastopnu šampionsku titulu, meni najdražu do sada. Pre svega jer je osvojena na jedan hrabar i muški način na koji svi treba da budemo ponosni. U većem delu prvenstva, imali smo zaostatak od pet bodova u odnosu na večitog rivala. Verovali smo u sebe, Crvenu zvezdu i hteli smo da svi u klubu i oko kluba veruju u to isto.

Na minus pet sam rekao da podnosim ostavku ako ne budemo šampioni i to bih stvarno uradio. Znao sam da imamo najbolji tim i da treba da se desi čudo da ne budemo šampioni. Morali smo osvojiti – osvojili smo. Potrebna nam je bila, ne samo zbog još jedne zvezdice i rekorda, bila nam je potrebna zbog pozitivne atmosfere koju imamo sada pred sezonu koja je istorijska. Ovo je sezona gde pobednik nosi sve“, rekao je Terzić i najavio juriš na direktan plasman u Ligu šampiona u sezoni 2023/24 u kojoj će prvak Srbije imati garantovano mesto u evropskoj eliti.

„Liga šampiona je pred nama u kvalifikacijama ovog avgusta, a u sezoni pred nama, ako osvojimo šampionsku titulu, imamo ponovo direktan plasman u Ligu šampiona, što znači da u 12 meseci koji su pred nama možemo dva puta izboriti plasman u Ligu šampiona. Danas smo u prilici da udarimo temelj novoj Crvenoj zvezdi i u sportskom i u finansijskom smislu. Došlo je vreme da kapitalizujemo sve dobre rezultate u prethodnih pet godina. Očekujemo ogromne prihode od UEFA bonusa u narednih 12 meseci“, izjavio je Terzić.

Generalni direktor Zvezde pozitivno je ocenio i evropsku odiseju koja je završena eliminacijom od Rendžersa u osmini finala Lige Evrope.

„Ponosni smo i sportski šta smo uradili u Evropi u ovoj sezoni. U avgustu prošle godine peti put za redom je obezbeđen plasman u grupnu fazu UEFA takmičenja, a u grupnoj fazi sa klubovima iz Portugala, Danske i Bugarske osvojeno je 11 bodova i prvo mesto u grupi. Osvajanjem prvog mesta, dočekali smo posle 30 godina, igranje u martu mesecu. Svedoci smo fantastičnog dvomeca sa Glazgov Rendžersom, gde spletom nesrećnih okolnosti i sudijskih odluka – tri poništena gola, nismo se plasirali dalje, a Glazgov Rendžers je igrao finale i na penale izgubio od Ajntrahta iz Frankfurta“, rekao je Terzić i dodao:

„Ono u šta smo uvereni je da je Crvena zvezda danas moćnija nego ikad u poslednjih 30 godina i to ćemo dokazati u sezoni pred nama. Pobedama u prethodnom periodu smo osvojili toliko bodova da startujemo u trećoj rundi kvalifikacija i da smo u trećoj i cetvrtoj rundi u povlašćenom položaju. To znači da treba da pobedimo slabije rangirane klubove od nas da bi igrali Ligu šampiona. Nekad je to za Crvenu zvezdu bila misaona imenica, dugo godina. Crvena zvezda je 2014. godine bila 210. klub u Evropi na ranking listi, a danas smo 34. klub u Evropi i verovatno smo najuspešnija srpska kompanija“.

Terzić je otkrio da Crvena zvezda duguje državi novac za porez, ali u skladu sa dogovorenim planom reprograma.

„Crvena zvezda jeste dužna za porez, ali u skladu sa zakonom i odobrenim reprogramom. Sve poreske obaveze, Crvena zvezda će očistiti do kraja septembra. Posle toga obratićemo se javnosti i detaljno prikazati sve naše prihode, da razobličimo svu neku lošu medijsku percepciju oko Crvene zvezde.

Crvena zvezda je prihodovala u poslednjih osam godina preko 200 miliona evra, od toga 84 odsto iz inostranstva. Platili smo ili ćemo platiti po izlasku iz reprograma, preko 35 miliona evra u budžet Republike Srbije. Ne znam koja kompanija danas u Srbiji prihoduje toliko sredstava iz inostranstva i uplaćuje toliko novca u budžet Republike Srbije. Imamo samo jednog sponzora koji je u vlasništvu države. To je Telekom sa 1,2 miliona evra, što je cetiri odsto od našeg godišnjeg budžeta.

Pokazaćemo sve podatke i dokazati da Crvena zvezda poštuje i izmiruje obaveze prema državi i da ni na koji način nismo na trošku ni državi, ni građanima Srbije“, istakao je generalni direktor crveno-belih.

Terzić se zahvalio i najvećim sponzorima kluba.

„Želeo bih da se zahvalim svim sponzorima našeg kluba, pre svih kompanijama „Gazprom“ i „Telekom“. Kao što znate dobili smo ponudu za novi dvogodišnji ugovor sa „Gazpromom“ u visini od pet miliona evra i taj ugovor će biti potpisan sledećeg četvrtka u ovim prostorijama. To dovoljno govori koliko je velika bratska ruska kompanija zadovoljna našim rezultatima i načinom na koji promovišemo „Gazprom“ širom Evrope“, zaključio je Terzić.

