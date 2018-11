U Beogradu danas „Srbija maraton“, izmene u saobraćaju

BEOGRAD – U Beogradu se danas od 10 sati održava „Srbija maraton“ zbog cega ce za saobracaj biti zatvorene pojedine ulice u Novom Beogradu, a izmenjeno ce saobracati 15 linija javnog gradskog prevoza.

Prema ocekivanju organizatora, do podneva ce trku istrcati oko tri hiljade ljudi.

Prvi „Srbija maraton“ ima za cilj da popularizuje atletski sport u Beogradu, izjavio je prvi čovek Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović.

„Srbija maraton“, u organizaciji Atletskog saveza Srbije, prvi put održaće se trkama na pet i 10 kilometara sa startom i ciljem kod Beogradske arene.

„Cilj AŠ je popularizacija atletskog sporta. Pokrenuli smo „Serbia Marathon“ koji ima niz uličnih trka, a kruna je maraton koji će se održati u novembru 2019. godine“, rekao je ranije Jevrosimović na konferenciji za medije.

Marketing menadžer „Serbia Marathona“ Veroljub Zmijanac dodao je da je cilj da se postane regionalni lider kada je u pitanju promocija trčanja.

„Sada imamo 2.500 prijavljenih i taj broj je veliki i impozantan, a već sledeće godine imaćemo učesnike iz 19 zemalja. Pozivamo sve trkače, žitelje Beograđana, a posebno Novobeograđane, gde se održava besplatni događaj za svu decu, i to je jedinstvena prilika da svi uđu u Arenu i da svi zajedno proslavimo ulazak trkača“, rekao je Zmijanac.

U periodu od 08.00 do 12.00 casova za saobracaj se zatvara Bulevar Mihajla Pupina u oba smera na delu izmedu ulice Ušce i Bulevara umetnosti, pri cemu funkcioniše saobracaj na raskrsnicama sa ulicama Ušce i Bulevar umetnosti.

Zatvara se i ulica Španskih boraca u oba smera na delu izmedu Bulevara Milutina Milankovica i Bulevara Mihajla Pupina, kao i ukljucenja i iskljucenja u ulicu Španskih boraca od Bulevara Arsenija Carnojevica.

U oba smera se zatvara i Bulevar Zorana Đindica, na delu od ulice Milentija Popovica do ulaza na prvi parking nakon raskrsnice sa ulicom Antifašisticke borbe, pri cemu ce raskrsnica sa ulicom Milentija Popovica funkcionisati, a raskrsnica sa ulicom Antifašisticke borbe ce biti zatvorena.

Do 12 casova bice zatvoren i Bulevar Milutina Milankovica, na delu izmedu ulica Milentija Popovica i Omladinskih brigada, u smeru kretanja ka periferiji, pri cemu saobracaj funkcioniše na raskrsnicama sa licama Milentija Popovica i Omladinskih brigada.

(Tanjug)