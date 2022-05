Urnebesna poruka Jelene Đoković, slika s svadbe otkriva kakav je Novak muž

Novak Đoković je odlučio da se na nešto drugačiji način opusti pred velike izazove koji ga čekaju u sledećih mesec dana.

Najpre je odlučio da ode u Crnu Goru sa porodicom, a onda je u petak bio već na svadbi.

Neven Marković, kom je Novak bio kum pre sedam godina, opet je stao na ludi kamen.

Nekadašnji fudbaler se ovog puta venčao manekenkom Natašom Derikonjom, a i sada je Novak bio uz njega na venčanju.

Novak je privukao veliku pažnju zbog stila oblačenja jer se obukao u nekonvencionalno krem odelo, a sa njim je bila i supruga.

Bilo je nekoliko sjajnih fotografija sa venčanja, ali se jedna posebno izdvojila.

Jelena Đoković je na duhovit način objasnila šta se zbivalo na slici, ali time i otkrila kakav je zapravo Đoković-

„Ovo me on teši što me bole noge od štikli i đuskanja i pevanja“, napisala je Jelena i tako potvrdila da je suprug zaista brižan.

