Verstapen: Očinstvo me nije usporilo

Aktuelni šampion Formule 1 Maks Verstapen izjavio je danas da nova uloga oca nije uticala na njegovu brzinu, nakon što je osvojio pol poziciju za Veliku nagradu Majamija.

Holanđanin, koji pokušava da osvoji petu uzastopnu titulu svetskog šampiona u Formuli 1, bio je sinoć najbrži u kvalifikacijama, ispred Landa Norisa iz Meklarena i Kimi Antonelija iz Mercedesa, i tako stigao do svoje druge pol pozicije u sezoni.

Verstapen je izostao sa obaveza prema medijima u četvrtak, jer je kasnio sa dolaskom u SAD kako bi ostao uz partnerku Keli Pike, nakon rođenja njihove ćerke Lili početkom nedelje.

Tokom njegove odsutnosti, pojedini vozači su upitani da li misle da bi očinstvo moglo uticati na Verstapenovu vožnju, ali većina njih je odbacila tu ideju.

„Bilo je lepo provesti nekoliko dana kod kuće pre dolaska ovde. Kada se beba tek rodi, želiš da budeš siguran da je sve u redu“, rekao je Verstapen nakon kvalifikacija, a preneo Skaj Sport.

„Očigledno me očinstvo nije usporilo. To je pozitivno. Možemo i tu teoriju da odbacimo, za sve one koji su je pominjali. U stalnom sam kontaktu sa devojkom tokom dana, šaljemo slike… Sada imamo još jednog člana porodice“, dodao je on.

Trka za Veliku nagradu Majamija vozi se večeras od 22 časa.

(Beta)

