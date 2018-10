Zakarić: Hoću da prestignemo Zvezdu do kraja prvenstva

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Goran Zakarić rekao je da se nada da će crno-beli nadoknaditi prednost Crvene zvezde i na kraju prvenstva završiti ispred najvećeg rivala.

Partizan ima zaostatak od sedam bodova za braniocem trofeja šampiona Srbije, a Zakarić priželjkuje da se razlika smanji do kraja prvog dela sezone.

„Želja mi je da se približimo našem rivalu što je više moguće i da ih prestignemo do kraja prvenstva, stoga idemo utakmicu po utakmicu. Uz to u Kupu Srbije se nadamo da ćemo stići do samog kraja. Drago mi je da smo pokazali da igramo fudbal kakav svi želimo, jer klub kao što je Partizan traži takvu igru konstantno i tako mora stalno da bude“, rekao je Zakarić za klupski sajt.

Duel sa subotičkim Spartakom u narednom kolu Superlige Zakariću dolazi posle reprezentativnih obaveza sa Bosnom i Hercegovinom.

„Nisam imao puno vremena za odmor, jer sam se odmah priključio reprezentaciji sa kojom sam odigrao dve utakmice, prijateljsku u Turskoj i u Ligi nacija sa Severnom Irskom, gde smo pobedili 2:0 i stvorili dobre šanse da budemo na prvom mestu u grupi“.

Vezista Partizana Đorđe Ivanović kaže da je veoma dobro poznaje bivši klub Spartak i da nikoga ne sme da zavara njihova pretposlednja pozicija na tabeli.

„Ekipu Spartaka odlično poznajem, istina je da se igrački kadar dosta promenio od kada sam ja otišao, ali to ne umanjuje njihov kvalitet. Igraju napadački fudbal, trenutna situacija nije realna slika njihovog kvaliteta, jer su se dosta istrošili u Evropi, psihički, fizički i emotivno. Imaju dosta kvalitetnih igrača u napadu i od svakog preti opasnost. Ako budem igrao, daću sve od sebe da moja ekipa pobedi. Ako bi se desilo da dam gol bio bih srećan“, zaključio je on.

Utakmica 12. kola Superlige između Spartaka i Partizana igra se u nedelju u Kuli sa početkom u 13 sati.

(Tanjug)