Zbog ovog je najbolji: Hrvati u neverici zbog poteza Đokovića nakon poraza (video)

Dejvis kup tim Srbije nije uspeo da se izbori za finale istoimenog takmičenja, pošto su u polufinalu, posle velike drame Hrvati bili bolji, ali su i protivnici posle meča imali lepe reči za protivnike.

Kada je završeno dramatično polufinale sa Hrvatskom, Đoković je još jednom pokazao da je jedan od najvećih sportsmena današnjice.

Bio je vidno utučen, razočaran zbog poraza od Hrvata, ali je i pored toga prišao do svakog u timu Hrvatske i pojedinačno mu čestitao trijumf. Bukvalno svako ko je bio u timu Hrvatske doživeo je da mu Đoković pruži ruku.

Najpre je to uradio hrvatskom dublu jer su ova dva igrača njegovi veliki prijatelji, a zatim i svima ostalima.

Ipak, kao što je gest Novaka Đokovića posle meča, kada je nakon poraza prišao teniserima i stručnom štabu u taboru Hrvatske i čestitao im na pobedi i prolasku u finale, obišao svet, tako će i reči njegovih prijatelja, a sinoćnjih ljutih protivnika Mektića i Pavića svi dobro zapamtiti.

– Bila je ovo sjajna pobeda. Igrali smo protiv jake ekipe, svi znamo da je Novak najbolji na svetu. Od početka svi igramo sjajno, veoma smo srećni što smo u finalu i spremni smo za njega – rekao je Pavić da bi se na njegove reči nadovezao i Mektić.

– Bilo je teško. Odlično su servirali na početku, Novak je pokazivao zašto je najbolji na svetu u pojedinačnoj konkurenciji. Kasnije smo u drugom setu iskoristili to što je padao njihov nivo igre i uspeli smo da pobedimo.

S druge strane, Novak Đoković je posle meča rekao šta je potrebno Srbiji za osvajanje Dejvis kupa.

– Izašli smo na terenu sa verom da možemo da uspemo. Zašto bismo izlazili na teren ako bismo izlazili sa belom zastavom? Viktor je spomenuo, znali smo da će ovo biti najteži meč za nas. Znali smo da nismo favoriti u dublu jer smo igrali protiv najboljih na svetu, dva momka koji stalno igraju zajedno, znaju se dobro. Oni su specijalisti za dubl. Na to se fokusiraju. Mi nismo mnogo igrali dubl. Da bismo osvojili Dejvis kup moramo da imamo više dubl igrača, moramo da imamo dubl tim, inače će biti veoma teško. Oni tačno znaju gde će loptica da ide, ko izlazi, ko pokriva. Stalno vrše pritisak. To je što je, pokušali smo. Nije uspelo. Definitivno treba da unapredimo dubl deo našeg tima. Moramo da imamo dubl koji stalno igra zajedno. Inače, to će biti kao penjanje na Mont Everest – istakao je Novak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.