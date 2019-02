Zimonjić: Prošao sam kroz PAKAO (foto, video)

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije i najbolji srpski teniser u dublu Nenad Zimonjić u intervjuu za sajt ATP tura govorio je o teškim trenucima u svojoj karijeri, kao i operaciji kukova kojoj je morao da bude podvrgnut.

„Na Vimbldonu 2008. godine osetio sam veoma jak bol u preponama i ubrzo sam otišao na CT skener i rendgen. Saznao da imam veliki problem sa kukovima, posebno sa desnim, već tada sam imao ispod 50 posto hrskavice. Imao sam više opcija i predloga šta da radim, ali sam izabrao da ne idem na operaciju. Znao sam da ću morati kad-tad, ali ne tada“, počeo je razgovor Zimonjić u Sofiji.

U paru sa Danijeom Nestorom je te godine stigao do prvog mesta zbog čega dodatno nije želeo da ide pod nož.

„Godinama se bol povećavao i počeo sam da živim sa njim 24 časa dnevno. Poslednje tri, četiri godine je bilo ekstremno teško i stigao sam dotle da mi samo operacija može pomoći. Stručnjaci nisu verovali da sa takvim problemom mogu da igram tenis profesionalno…Ali, izbora više nije bilo pošto su mi rekli da sam potpuno izgubio hrskavicu. Istraživao sam i odlučio se na dvostruku operaciju u Garmiš Partenkirhenu koju su uradili dr Krisijan Fulgum i njegov saradnik Andreas Berger. Nešto pre nego što su me poslali na hirurški sto minulog juna pitali su me kada planiram da nastavim da igram tenis, što me je mnogo iznenadilo jer mi je cilj bio da počnem ponovo normalno da živim, bez konstantnog bola. Objasnili su mi potom da, ako sve prođe kako treba mogu ponovo da se bavim poslom. Bio je to veoma emotivan trenutak, pošto sam konačno video svetlo na kraju tunela“, rekao je Zimonjić, koji je postao prvi teniser s aoba veštačka kuka, a potom dodao:

„Posle operacije sam tek postao svestan sa kakvim bolom sam živeo. Počeo sam rehabilitaciju u Nemačkoj, a potom sam je nastavio u Srbiji, gde sam trenirao po 10-11 sati dnevno. Bio sam jako motivisan, iako nimalo nije bilo lako. Nadam se da će ova moja priča inspirisati ljude da nastave za svojim snovima. Biće teško narednih meseci, ali idem meč po meč, korak po korak. Lepo je igrati bez bolova“.

(Katarina Kostić, N1)