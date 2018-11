Zvezda sigurna protiv Proletera u Novom Sadu

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u gostima ekipu Proletera sa 2:0, u prvoj utakmici 15. kola Super lige Srbije.

Zvezda je upisala i 14. pobedu od početka šampionata i prva je na tabeli sa 43 boda.

Na drugoj strani, Proleter je zabeležio šesti poraz i peti je na superligaškoj tabeli sa 23 osvojena boda.

Zvezda je povela već u devetom minutu autogolom Aleksandra Andrejevića. Nakon što je Ebisilio je centrirao s desne strane, Andrejević je nespretno zahvatio loptu i poslao je iza ledja svog golmana za vodjstvo šampiona Srbije.

Nakon tog pogotka nije bilo velikih uzbudjenja na terenu sve do 56. minuta. Goran Čaušić je počeo akciju tokom koje je Marko Marin odlično proigrao Filipa Stojkovića, on je odložio loptu do El Fardu Bena koji je sa oko 10 metara udvostručio prednost crveno-belih.

Izabranici Vladana Milojevića u utorak dočekuju Liverpul u Ligi šampiona, a potom u narednom kolu Super lige gostuju Dinamu.

Ekipa Proletera narednog vikenda na svom terenu igra protiv Radničkog iz Niša.

(Beta)