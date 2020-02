Ako korona virus potraje odraziće se na planove za turizam

BEOGRAD – Ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je danas da je moguće da će planovi za turizam u 2019, koji su zacrati na početku godine, pretrepeti male izmene zbog situacije sa korona virusom, ali se nada da te promene neće biti velike.

Ljajić je na otvaranju Sajma turizma rekao da je bilo planirano da ove godine imamo četiri miliona stranih i domaćih turista, devizni priliv od 1, 5 milijardi evra i 10,6 miliona noćenja.

„Videćemo da li će se to ostvariti i ako se kriza sa virusom reši za 15 do 20 dana, to možemo da nadoknadimo do kraja godine budući da u drugoj polovini aprila kreće sezona u punom zamahu. A, ako potraje, planovi će morati da se revidiraju“, rekao je Ljajić.

On je kazao da je ovo godina velikih reformi i investicija u turističku ponudu i dodao da je planirano 45 projekata vrednih 200 miliona evra, kao i da će realizacija nekih za koje je završena projektno tehnička dokumentacija početi već ove godine, a među njima je izgradnja gondola od Brzeća do Kopaonika.

Ljajić je izrazio očekivanje da neće biti nestabilnosti i da će uspeti da se realizuje sve što je planirano.

Dodaje da je od januara ove godine počela implentacija dva pravilnika koji su predviđeni zakonom o turizmu, a da je cilj da se zaštite putnici.

„Tokom godine preko turišti agencija putuje 1,3 miliona ljudi i želimo da im omogućimo sigurnost i sprečcmo zloupotrebe i prevare, te verujemo da će zakoni i ova dva pravilnika pružiti zaštitu i uvesti red u rad turističkih agencija“, rekao je ministar.

On je naveo da je 72 odsto agencija već uskladimo svoje poslovanje sa novim propisima i da je to pokazatlej da će postojati dodatna ozbiljnost u radu svih koji se bave organizacijom putovanja.

Ministar je rekao da će i sistem e Turist početi da se primenjuje od aprila i da će, takođe, značiti dosta za sigurnost i bolji kvalitet usluge, da će ugostiteljima olakšati poslovanje, olakšati prijavu, kategorizaciju…

Istakao je da će se u svakom trenutku znati tačan broj gostiju u Srbiji.

