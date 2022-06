Argentinski farmeri idu u strajk jer nema dizela, đubriva

BUENOS AJRES – Glavna argentinska poljoprivredna udruženja najavila su danas trgovinski štrajk za dve nedelje u nastojanju da izvrše pritisak na vladu da učini više jer ključni poljoprivredni sektor u toj zemlji trpi akutnu nestašicu dizela i đubriva.

Prema zvaničnicima iz agrarnog sektora i saopštenju asocijacije Mesa de Enlasa, koja uključuje četiri glavna poljprivredna udruženja u zemlji, farmeri će 13. jula obustaviti izvoz poljoprivrednih proizvoda na 24 sata širom zemlje, prenosi Rojters.

Protesti vozača kamiona širom Argentine izazvali su haos u saobraćaju i doveli do narastanja nezadovoljstva zbog nestašice dizela i poskupljenja tog motornog goriva koje koristi poljoprivredni sektor, i to u vreme kada najvažniji poljoprivredni usev, kukuruz, treba da se transportuje do velikih luka.

Ova južnoamerička zemlja je drugi najveći svetski izvoznik kukuruza, prvi izvoznik rafinisanog sojinog ulja i sačme i veliki dobavljaz pšenice i govedine.

„Obezbeđenje dizela i đubriva je urgentno da bi se izbegla potpuna paraliza“, navodi se u saopštenju, u kojem se takođe traže manje „štetne“ državne intervencije, makroekonomska stabilnost i manja državna potrošnja.

Vlada levičarskog predsednika Alberta Fernandesa nedavno je preduzela neke korake da poveća domaće snabdevanje dizelom. Ranije ovog meseca, Ministarstvo energetike je povećalo nivo potrebnog sadržaja biodizela u dizel mešavinama u pokušaju da reši manjak tog motornog goriva.

Nikolas Pino, šef argentinskog Ruralnog društva, naglasio je da štrajk 13. jula neće uticati na obične vozače, za razliku od nedavnih protesta vozača kamiona koji su izazvali velike poremećaje na autoputevima.

(Tanjug)

