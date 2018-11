Čadež: Kompanije s kapitalom EU gube oko 200 miliona evra

BEOGRAD – Predsednik Privredne komore Srbije Marko Cadež izjavio je danas da su veliki gubici kompanija zbog taksi od 100 odsto koje je uvela Priština na robu iz Srbije i BiH, a da će samo kompanije s kapitalom iz EU na godišnjem nivou izgubiti oko 200 miliona evra.

„Ono što je novo, a u ponedeljak ćemo uputiti pismo i evropskim institucijama, to je da samo kompanije iz Srbije sa kapitalom iz država članica EU, ako ova odluka ostane na snazi, gube godišnje 200 miliona evra“, rekao je Cadež za tv N1.

Srpske kompanije, ukoliko se situacija ne promeni, kaže, samo u novembru i decembru, izgubice oko 50-tak miliona evra.

„Naše kompanije, znamo i same koliko plasiramo na to tržište, samo za novembar i decembar, ukoliko ovo ovako ostane, gube oko 50-tak miliona evra, i to je samo gubitak od čistog izvoza. Od toga, 56 posto su samo poluproizvodi za dalju upotrebu, dakle, neki dole Albanac, koji ceka sirovinu, on gubi“, rekao je Čadež.

On navodi da se mnogo ocekuje od posete komesara Johanesa Hana Prištini u ponedeljak.

„Ocekujemo dosta od komesara Hana u ponedeljak Prištini. Mislim da je Komisija tu jasna, mi smo u svakodnevnoj komunikaciji i s Komisijom i sa privrednim komorama u Evropi i u regionu…Imamo jasne reakcija ka donosiocima odluka u Prištini da se jednostavno stvari moraju pomeriti i vratiti u neke normalne okvire“, rekao je Cadež.

Predsednik PKS je kazao i da „shvataju i politiku i razlicita politicka videnja i sagledavanja nekih pitanja“.

„Ali to nije ništa novo, to smo imali poslednjih 20-tak godina, pa smo poslovali, radili smo i na neki nacin umeli da funkcionišemo“, rekao je on.

(Tanjug)