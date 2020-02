Čakrabarti: Nastavite reforme, uložićemo još 600 miliona evra

BEOGRAD – Srbija je trenutno top investiciona destinacija i tako treba da ostane, kaže direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Suma Čakrabarti koji hvali ekonomske rezultate naše zemlje, a najveće prilike za ulaganje vidi u inovativnim tehnologijama.

„Nastavite dobar posao. Srbija je postigla makroekonomsku stabilnost, sredila budžet, sada je potreban veći ekonomski rast. Sve to su razlozi zašto je EBRD prošle godine u Srbiji uložio 500 miliona evra, najviše u regionu. Ukoliko budu nastavljene reforme, ove godine biće ih još više – 600 miliona evra, što zahteva nastavak reformi“, najavljuje Čakrabarti za RTS.

On napominje da je, sa 13 milijardi evra, EBRD najveći pojedinačni investitor u zemljama zapadnog Balkana i poručuje da će ta banka nastaviti da ulaže najmanje milijardu evra godišnje u region, ali uz napomenu da su za to potrebni mir i reforme.

Čakrabarti smatra da je vreme za još veća ulaganja u Srbiji jer je ekonomija zemlje otvorena.

„Urađen je veliki deo posla oko donošenja potrebnih modernih zakona“, ocenio je on.

Takođe, kako je naveo, prilika je za ulaganje grinfild investicija u inovativne tehnologije, odnosno zelenu ekonomiju.

„Tu spadaju i takozvani zeleni, pametni gradovi. Neophodne su investicije u Beograd, Novi Sad i Pančevo. To će doprineti velikim promenama u životnim uslovima ali i životnom stilu građana kako bi sve to učinilo zemlju boljim mestom za život“, rekao je Čakrabarti.

Upitan da li je stabilnost odnosno nestabilnost presudna stvar za region, Čakrabarti je rekao da su u poslednjih 25 godina učinjene vidljive promene i u političkom i ekonomskom smislu.

„Došle su mlađe generacije. Kada to kažem mislim i na političare. One su otvorenije i posvećenije miru i razvoju. I to je dobra promena“, ocenio je on.

Ali, naglasio je, treba videti kako bi te promene uticale na brže približavanje Evropskoj uniji.

„Vidimo proces oko Severne Makedonije i Albanije. Treba eliminisati tenzije i ubrzati dijalog između Beograda i Prištine. Sve to zajedno doprineće pozitivnom razvoju događaja i dati šansu regionu na duge staze“, poručio je Čakrabarti.

(Tanjug)