„Cisko“ je jedan od najvažnijih partnera u tehnološkom napretku Srbije

BEOGRAD – Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović rekao je danas da je tokom prethodnih 20 godina poslovanja u Srbiji američka tehnološka kompanija „Cisko“ (CISCO) bila važan partner i podrška vladi u želji da Srbija prednjači u primeni novih tehnologija i da očekuje kako će u narednom periodu to partnerstvo doprineti pozicioniranju naše zemlje kao jedne od vodećih u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u ovom delu Evrope.

„Vaše poslovanje u našoj zemlji je jasan signal da je Srbija respektabilna zemlja u IKT-u. U našoj dosadašnjoj saradnji ste uvek pomerali granice inovativnosti, sigurnosti i kvaliteta. Svedoci ste brojnih pozitivnih promena u našem drustvu do kojih je došlo zahvaljujući politici naše vlade i premijerke Ane Brnabić, a mnogo od toga smo zajedno uradili“, rekao je Jovanović na otvaranju „Ciskove“ konferencije „Together Ahead“.

Ministar je istakao da je IKT sektor Srbije postao najvažnije izvozna grana privrede, koja je ove godine u odnosu na 2021. zabeležila rast do 40 procenata, sa 2,9 milijardi evra izvoza.

„Očekujemo da će 2030. godine izvoz ovog sektora dostići 10 milijardi evra. IKT je postao generator polovine novih radnih mesta 2021. godine i sada imamo 95.500 zaposlenih u tom sekotru, a Srbija je imala jednu od najvećih stopa rasta IKT-a u Evropi“, rekao je Jovanović.

Ministar je naglasio da je u toku realizacija projekta izgradnje širokopojasnog interneta, koji će obuhvatiti seoska područja Srbije i da će do kraja godine, uz podršku „Ciska“ biti završeno umrežavanja osnovnih i srednjih škola kroz zajednički projekat „Povezane škole“, koji će koristiti više od 700.000 nastavnika i učenika.

„Izuzetno ceneći vaš doprinos i renome u Srbiji, očekujem da nam i narednih 20 godina bude bar pođednako uspešno kao prvih 20, u cilju pozicioniranja naše zemlje kao jedne od vodećih u IKT oblasti u ovom delu Evrope“, poručio je Jovanović.

Ambasador SAD-a u Srbiji Kristofer Hil primetio je da je saradnja „Ciska“ i države „srećan brak“ i da je Srbija postala lider u primeni novih tehnologija.

„Na mogo načina ‘Cisko’ je pomogao da se Srbija modernizuje. Tehnološke kompanije moraju biti centar našeg razvoja, a u tom smislu ‘Cisko’ prednjači. To je kompanija koja je među prvima prihvatila izazov da pomogne Srbiji u razvoju. Danas mnoge kompanije in SAD-a, uključujući i one iz Kalifornije, dolaze da pomognu u zelenoj tranziciji Srbije. Jasno se vidi da su SAD posvećene tome da budu vodeći partner Srbije“, zaključio je Hil.

Na konferenciji koju je „Cisko“ organizovao sa svojim lokalnim partnerima predstavljena su najnovija tehnološka rešenja te kompanije kroz predavanja i demonstracije, kao i najinteresantniji primeri primena tih rešenja u domaćim kompanijama i organizacijama.

(Tanjug)

