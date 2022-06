ECB ce resavati rizik od fragmentacije evrozone novim alatom

FRANKJFURT – Evropska centralna banka objavila je danas da planira kreiranje novog instrumenta za rešavanje rizika od finansijske fragmentacije evrozone, kako bi odagnala strah od nove dužničke krize.

Odluka je doneta nakon što je ECB iznenadila učesnike na tržištu najavom hitnog sastanka kako bi se pozabavila višim troškovima zaduživanja mnogih evropskih vlada.

„Pošto je u decembru 2021. pokrenut postepeni proces normalizacije politike, Upravni savet ECB se obavezao da će delovati protiv ponovne pojave rizika od fragmentacije. Pandemija je ostavila trajne ranjivosti u privredi evrozone koje zaista doprinose da prenos normalizacije naše monetarne politike među jurisdikcijama ima neujednačen uticaj“, navodi se u saopštenju ECB-a, prenosi CNBC.

Ovi stavovi su odraz nedavnog porasta prinosa na obveznice tokom protekle nedelje. Posle prošlonedeljnog redovnog sastanka, ECB je najavila agresivnije pooštravanje monetarne politike, ali nije donela nikakve nove mere za podršku visoko zaduženim zemljama u 19-članom valutnom bloku.

To je izazvalo izvesnu nervozu među menadžerima koji se bave novcem zbog rizika od finansijske fragmentacije i dovelo je do povećanja prinosa na obveznice, odnosno do višik troškova zaduživanja vlada.

Prinos na italijanske 10-godišnje obveznice prešao je granicu od 4,0 posto ove nedelje, a jedan ekonomista je rekao da bi takvi nivoi „mogli na kraju da se pretvore u problem“ za tu južnu evropsku zemlju.

Kako bi se uhvatila u koštac s ovim problemima, ECB je danas odlučila da primeni fleksibilnost kod reinvestiranja prihoda od dospelih obveznica iz njenog PEPP portfelja hitnih kupovina, i saopštila da će tražiti od svog tima da „ubrza završetak predloga novog anti-fragmentacionog instrumenta”.

Prinosi na obveznice evrozone pali su jutros nakon neočekivane najave hitnog sastanka. Istovremeno, evro je ojačao i trgovao se na višem nivou prema američkom dolaru zbog očekivanja da bi ECB mogla da uvede mere koje će obezbediti da se izbegne finansijska fragmentacija.

(Tanjug)

