„Er Srbija“ od juna leti za Ohrid, Varnu i Krakov

BEOGRAD – Domaća aviokompanija „Er Srbija“ saopštila je danas da će tokom letnje sezone 2023. godine leteti do 22 nove destinacije.

„Od 4. juna sledeće godine, nacionalna avio-kompanija počeće da leti do Krakova, a samo dan kasnije, 5. juna i do Ohrida i Varne. Avio-karte za te nove destinacije već su u prodaji. Karte do Ohrida dostupne su po ceni počev od 49 evra, do Varne od 59 evra, a do Krakova počev od 69 evra u jednom smeru u ekonomskoj klasi. Do novih destinacija u Poljskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, ‘Er Srbija’ će leteti četiri puta nedeljno“, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

