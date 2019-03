Erbas testira dronove za isporuku paketa na brodove

PARIZ – Evropski vazduhoplovni koncern Erbas pokrenuo je danas probne isporuke paketa dronovima na brodove usidrene u singapurskoj luci.

Iz Erbasa su objavili da su prvi put dronom isporučili paket s obale na brod.

Bespilotna letelica isporučila je 1,5 kilograma težak paket na brod usidren kilometar ipo od singapurske luke, prenosi SEEbiz.

Dron je poleteo s doka, sigurno sleteo na palubu broda, isporučio paket i vratio se u bazu.

Let je trajao 10 minuta, saopštio je Erbas.

Erbasovi dronovi mogu nositi teret težine do četiri kilograma i autonomno se kretati u programiranom koridoru do brodova udaljenih od obale do tri kilometra.

Trenutno se isporuke brodovima u Singapuru obavljaju čamcima. Upotreba dronova može skratiti vreme isporuke do šest puta, sniziti troškove do 90 odsto, ističu u Erbasu.

Singapur želi da koristi dronove za isporuku paketa, inspekciju zgrada, sigurnost i druge poslove, a u realizaciji ambicioznog plana oslanja se na saradnju s kompanijama i regulatorima.

(Tanjug)