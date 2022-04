Fijat će u Kragujevcu proizvoditi električni automobil

BEOGRAD – U kragujevačkoj fabrici, kompanija „Fijat“ počeće proizvodnju novog električnog automobila.

To je epilog sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i izvršnog direktora kompanije Stelantis Karlosa Tavareša, koji je rekao da bi proizvodnja električnih vozila mogla da počne sredinom 2024. godine.

Nakon sastanka, potpisan je i Ugovor o dodeli sredstava podsticaja između Ministarstva privrede i Fijat Krajsler automobili Srbija, koji su parafirali ministarka privrede Anđelka Atanasković i izvršna direktorka FCA Srbija i direktorka globalne korporativne kancelarije kompanije Stelantis Silvija Berneti.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su Vučić i Tavareš.

Vučić je na sastanku sa Tavarešom rekao da će potpisivanjem ugovora Srbija imati ključnu ulogu u realizaciji strateškog plana „Dare Forward 2030“ kompanije Stelantis – jednog od vodećih svetskih proizvođača automobila.

„Odluka ovog giganta u automobilskoj industriji da modernizuje i unapredi postojeći proizvodni pogon u Kragujevcu pruža nam mogućnost da postanemo vodeći proizvođač električnih automobila i na taj način umnogome promenimo sliku Srbije“, rekao je Vučić.

Tavareš je kazao da će Stelantis u kragujevačkoj fabrici instalirati novu platformu za električna vozila za proizvodnju kompaktnih vozila, koja bi otpočela sredinom 2024. godine.

To će, kako je rekao, pomoći kompaniji u nameri da dostigne stopostotnu prodaju miksa putničkih električnih vozila u Evropi do kraja ove decenije, kao i nultu emisiju štetnih gasova do 2038.godine.

Istakao je da ta najava potvrđuje da će Srbija i njena fabrika u Kragujevcu (u kojoj Srbija ima vlasncicki udeo od 33 odsto), igrati ključnu ulogu u strateškom planu „Dare Forward 2030“ kompanije Stelantis.

„Ova nova platforma namenjena za električna vozila odgovaraće savršeno proizvodima iz A,B i C kategorije i unaprediće efikasna i čista rešenja za gradsku mobilnost naših brendova“, rekao je Tavareš.

Istakao je da će sa zainteresovanim stranama iz Srbije građanima ponuditi slobodu kretanja i borbu protiv globalnog zagrevanja putem čistih, bezbednih i pristupačnih rešenja.

„Ovo zahteva pristup od 360 stepeni, od cene energije do podsticaja koji podržavaju zaokret tržišta ka električnim vozilma, a kombinacija tih aktivnosti će staviti Srbiju i Evropu u čvrstu poziciju u pogledu energetske tranzicije ka pristupačnoj i održivoj mobilnosti“, naveo je Tavareš.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.