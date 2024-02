Forbs: Imovinsko stanje direktora javnih preduzeća, najbogatiji Dušan Bajatović

Direktor javnog preduzeća, koji je po imovini i prihodima, apsolutni rekorder je vršilac dužnosti direktora Srbijagasa Dušan Bajatović, jer su mu mesečni prihodi 4,15 miliona dinara, a poseduje i desetine hektara u njivama, pašnjacima, voćnjacima i vinogradima, preneo je danas Forbs.

Kada je 2010. godine Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio prihode i imovinu imao je dva placa, ukupne površine oko jednog hektara. Bajatović je visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije (SPS) i višegodišnji poslanik u Skupštini Srbije.

On mesečno od Srbijagasa prima 202.556 dinara, od Jugorosgasa, gde je član Nadzornog odbora (NO) 1.590.640 dinara, kao predsedniku NO Podzemnog skladišta gasa Banatski dvor pripada mu 587.294 dinara, od Gastransa, gde je direktor, dobija 1.735.636 dinara, a kao poslanik u Skupštini primao je 41.897 dinara.

Na ime jednokratnih isplata u 2022. godini Bajatoviću je Poreska uprava za više uplaćenog doprinosa za PIO fond vratila 36.040.576 dinara, a od Podzemnog skladišta je, na ime bonusa, dobio nešto više od sedam miliona dinara.

Od Gastransa njemu je na ime zaostale naknade za 2018. godinu isplaćeno nešto više od 14 miliona dinara, a za 2019. godinu više od 20 miliona dinara, dok mu je, na ime naknade za rad od 2017 do 2021. godine, South Stream isplatio 285.000 evra.

Od nepokretne imovine poseduje dve vikend kuće i stan (površine 156 kvadrata) 34,7 hektara njiva, 1,8 hektara vinograda, 2,8 hektara voćnjaka, 4,6 hektara šume i 66 ari pašnjaka.

Bajatović poseduje i automobil audi S8plus, kao i folksvagen, čamac bez kabine, kamion i traktor.

Direktorka Elektromreža Srbije Jelena Matejić je na toj poziciji od 2017. godine, jedna je od retkih direktora državnih preduzeća koja je izabrana na konkursu i nije u v.d. statusu. Vlada Srbije reizabrala je Matejić 2021. godine na istu poziciju.

Mesečni prihodi od Elektromereže su joj 220.236 dinara, a od Akcionarskog fonda Srbije 71.740 dinara. Od nepokretne imovine poseduje trosoban stan (110 kvadrata), jednosoban stan (43 kvadrata), pola četvorosobnog stana sa pripadajućim podrumom i zemljištem (139 kvadrata), a kupila je i njivu od 2,25 hektara, kuću i građevinsko zemljište, površine 14 ari i 79 kvadrata.

Direktor Srbijašuma Igor Braunović je na mesto v.d direktora imenovan rešenjem Vlade Srbije iz decembra 2017. godine. U tom preduzeću je od 2008., najpre kao savetnik generalnog direktora, zatim njegov zamenik, a onda od 2010. godine i kao zakonski zastupnik Srbijašuma sa svim pravima, obavezama i odgovornostima generalnog direktora. Igor Braunović je kadar Socijalističke partije Srbije.

Mesečni prihodi su mu po osnovu funkcije u Srbijašumama 249.805 dinara, a kao poslanik primao je 42.000 dinara. Poseduje trosoban stan (70 kvadrata) dve petine porodične zgrade sa suterenom, prizemljem, spratom i potkrovljem bez navedene površine i zemljištem ispod zgrade od 55 ari, poslovni prostor od 98 kvadrata, kao i vozilo kamper CHAUSSON 2016. i tricikl, dobijen na poklon.

Braunović poseduje i akcije u AD Agrobačka (10), Progresu (196), Simpu (80). Metals banci (49), Telefoniji (30), Bambiju (12), LHB banci (4), AMS osiguranju (350) i Navipu (147).

Direktor JP Srbijavode Goran Puzović, diplomirani je inženjer poljoprivrede, na čelu tog preduzeća je od 2012. godine, a Vlada ga je na istu funkciju reizbrala 2017. godine.

Mesečni prihodi su mu od te kompanije 186.000 dinara, a od nepokretne imovine poseduje sedam apartmana u vikend kući (338 kvadrata), stan (76 kvadrat), a nasledio je poljoprivredno zemljište (736 ari), šumsko zemljište (345 ari), parcele (1,38 hektara), dve porodične zgrade i šest pomoćnih od oko 400 kvadrata. Poseduje čamac, automobil fijat punto i traktor.

Direktor Pošta Srbije Zoran Đorđević, aktuelni vršilac dužnosti direktora izabran je na tu funkciju marta 2021. godine odlukom Vlade Srbije. Prethodno je bio ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalih pitanja, kao i ministar odbrane.

Od 2012. do 2016. godine bio je državni sekretar u tom ministarstvu, u koje je stigao, prema podacima iz njegove biografije, iz privatnog sektora.

Zarada Đorđevića je 248.325 dinara, a poseduje i kuće i stanove (236 kvadrata), zemljište (705 kvadrata) i automobil mercedes, za koji poseduje ugovor o poklonu.

Direktor Transnafte Bogdan Kuzmanović ima platu od 198.000 dinara na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu prima 34.000 dinara, a u Pioniru AD Srbobran 23.000 dinara. Poseduje osmosobni stan (299 kvadrata) i trosobnu kuću (104 kvadrata) i 40 ari zemljišta.

V. d. direktora Koridora Srbije Aleksandar Antić, visoki je funkcioner Socijalističke partije Srbije, u nekoliko navrata bio je ministar u sektorima građevinarstva i energetike. Na mesto v.d. direktora Koridora Srbije izabran je novembra 2020. godine, a msečni prihodi u tom preduzeću su 224.489 dinara.

Poseduje dvosoban stan (56 kvadrata) i pet parcela vinograda od 85 ari koje je stekao kupovinom.

V. d. direktor, Puteva Srbije Zoran Drobnjak tu funkciju obavlja od 2007. kada ga je imenovala Vlada Vojislava Koštunice i ima najduži staž direktora u v.d. stanju.

Mesečni prihodi su mu 194.338 dinara. Od nepokretne imovine poseduje pola nasleđene kuće od 50 kvadrata, jednosoban stan (48 kvadrata), trosoban stan (87 kvadrata), deset ari zemljišta i autombobil ToyotaRA iz 2019.

Direktor Službenog glasnika Mladen Šarčević na toj funkciji je od januara 2023. godine. Prethodno je bio specijalni savetnik za obrazovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a od 2016. do 2020. godine bio je ministar prosvete u Vladi Srbije.

U njegovoj biografiji piše da je osnovao prvu privatnu gimnaziju „Milutin Milanković“, kao i prvu privatnu ekonomsku školu Dr „Kosta Cukić“. Osnivač je i obrazovnog centra „Ruđer Bošković“, a prema podacima iz registra imovine javnih funkcionera i dalje ima udeo u ovom obrazovnom sistemu.

Podatke o prihodima u Službenog glasniku nije prijavio, a od nepokretne imovine poseduje šestosobnu kuću (201) kvadrat) i plac od 4,5 ari.

Poseduje akcije i udele u gimnaziji „Ruđer Bošković“ (20 odsto) čija je nominalna vrednost 200.000 evra, zatim 50 odsto akcija u osnovnoj školi „Ruđer Bošković“, nominalne vrednosti 200.000 evra, 50 odsto udela u predškolskoj ustanovi „Ruđer Bošković“, nominalne vrednosti 5.000 evra.

Najskromnijeg imovinskog stanja je direktor Železnice Srbije Goran Adžić, u tom preduzeću je zaposlen od 2008., a zarada mu je 217.813 dinara i poseduje garsonjeru od oko 24 kvadrata i automobil marke škoda.

Nema podataka o imovinskom stanju i zaradi direktora Elektroprivrede Srbije Dušana Živkovića i Telekoma Vladimira Lučića zbog, kako je obrazložila Agncija za borbu protiv korupcije, toga što „nisu javni funkcioneri u smislu člana 2. Zakona o sprečavanju korupcije, jer ih na te dužnosti imenuju nadzorni odbori privrednih društava kojima su direktori, te samim tim nemaju ni obavezu podnošenja Izveštaja o imovini i prihodima“.

(Beta)

