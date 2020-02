Formiranje Fonda samo jedna od karika u lancu eko rešenja

BEOGRAD – Formiranje Fonda za zaštitu životne sredine je važno pitanje, ali utisak je da se tako zaobilaze i značajnija pitanja jer bi u budžetu Republike i lokalnih samouprava trebalo odrediti mnogo veća sredstva za životnu sredinu, rekao je u izjavi za Tanjug član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.

U Sivoj knjizi NALED-a preporuka da se ponovo formira Fond za zaštitu životne sredine koji bi upravljao sredstvima prikupljenim od eko taksi među 10 prioritetnih preporuka.

Vučković kaže da se kroz eko takse prikupi samo petina sredstava od godišnjih potreba da se uloži u žaštitu životne sredine u Srbiji prema procenama Fiskalnog saveta.

„Važno je da Vlada, političari, ministri iz različitih ministarstava shvate da je ovo urgentan problem – verovatno i najveći koji Srbija ima i da se pripreme projekti na različitim nivoima, da se razgovara sa EU i međunarodnim institucijama oko dobijanja sredstava i da konačno na terenu dobijemo neke rezultate“, rekao je on.

Dodao je i da Fond za zaštitu životne sredine može da bude karika u ovom lancu, ali ne bi trebalo da bude zamena za neka druga rešenja koja se očekuju.

Vučković kaže da je fond pitanje kako institucionalno organizovati ulaganje i prikupljanje sredstava što je moguće uraditi i unutar sadašnjih kapaciteta ministarstva i budžeta uspostaviti tu direktnu vezu ukoliko se Vlada Srbije odlučnije opredele za ulaganja u životnu sredinu.

„Druga mogućnost je da se posebno formira Fond pri čemu procenjujem da nije potrebno imati posebni vanbudžetski fond već da je eventualno moguće osnivanje budžetskog fonda što bi značilo da se samo zapravo prikupljena sredstva i njihova namena direktno spoje i da postoje jasnije, pravilnije procedure, tokovi novca, programi, odnosno ulaganja u životnu sredinu“, kaže on.

Vučković kaže da bi poseban fond podrazumevao novo rukovodstvo i da bi to moguće dovelo do ponavaljanja iskustava prethodnog fonda gde ima indicija da su i nenamenski trošena sredstva i da su generisane docnje jer ni on nije plaćao ono što je trebalo.

Fiskalni savet već duže vremena i više puta upozorava na stanje životne sredine, koje Vučković ocenjuje kao katastrofalno i traži veća državna ulaganja u ovu oblast.

„Pisali smo i javno upozoravali, ali je bilo neophodno izgleda da udarimo glavom o zid, da vidimo zagađenje i golim oko, da bi smo se svi zajedno više uzbudili oko toga“, kaže on i dodaje da se tek sada dolazi do spoznaje problema.

On dodaje da je ključno da stanje u životnoj sredini i ulaganja ubuduće budu visoko na agendi Vlade Srbije i jedan od prioriteta, da se prilikom analize javnih politika životna sredina stavi u prvi plan.

(Tanjug)