Holandija podbacila u smanjenju emisije CO2

AMSTERDAM – Holandska vlada znatno zaostaje za ispunjenjem svojih klimatskih ciljeva i moraće da preduzme hitnu akciju radi realizacije zakonom propisanih poboljšanja, upozorila je danas holandska agencija za zaštitu životne sredine (PBL).

Emisije ugljen-dioksida (CO2) u Holandiji, jednoj od najzagađenijih evropskih zemalja, biće u 2020. godini za 21 odsto niže nego 1990. godine, navodi agencija, uprkos sudskom nalogu za smanjenju emisije za 25 posto, prenosi Rojters.

Nova računica je, ocenjuje britanska agencija, poslednji u nizu udarac za holandsku vladu koja već ima poteškoća da zadobije podršku za mere koje su neophodne kako bi ostvarila svoj krajnji cilj, a to je da prepolovi emisije CO2 do 2030. godine i a do 2050. da ih svede na nulu.

Sudska naredba da se pojača borba protiv klimatskih promena povećala je pritisak na vladu da odmah zatvori najmanje dve od pet elektrana na ugalj, navodi Rojters.

(Tanjug)