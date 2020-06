„Jedan na jedan“ onlajn MBA sastanci sa svetskim poslovnim školama

Access MBA, vodeći organizator personalizovanih događaja iz oblasti poslovnog obrazovanja i pružalac medijskih rešenja, povezaće profesionalce u Beogradu sa uglednim međunarodnim poslovnim školama tokom interaktivnog onlajn sastanka „jedan na jedan“ 2. jula 2020. godine.

Access MBA nastavlja da pomaže budućim poslovnim liderima da izgrade čvrstu i održivu karijeru pohađajući vrhunske međunarodne MBA i EMBA studije.

Onlajn događaj „Jedan na jedan“ pruža format koji omogućava poslovnim profesionalcima da pronađu vrhunske MBA studijske programe na engleskom jeziku koji odgovaraju njihovom akademskom obrazovanju, poslovnom iskustvu i očekivanjima. Individualni sastanci koji se vode sa MBA direktorima za prijem studenata pomažu svim učesnicima ovog onlajn događaja da prepoznaju koji studijski programi poslovnih škola im mogu pružiti obrazovno iskustvo i šanse za karijeru koje traže.

Povežite se sada s vodećim poslovnim školama širom sveta u bezbednom okruženju. Razvoj vaše karijere i liderskih sposobnosti ne treba da budu na čekanju. Iskoristite ovu uzbudljivu onlajn priliku da razgovarate o vašoj budućnosti i pripremite akcioni plan vašeg razvoja:

Komunicirajte „jedan na jedan“ sa direktorima za prijem studenata na MBA studijske programe tokom serije 30-ominutnih onlajn video poziva

Pažljivo ćemo proučiti vaš profil i naći poslovnu školu koja odgovara vašim ciljevima i očekivanjima.

Access MBA tim konsultanata daće vam sveobuhvatne smernice

Osvojite ekskluzivni pristup Access MBA i EMBA Vodiču 2020

Dobićete pristup fondu za stipendiranje MBA programa vrednom više od 2 miliona EUR

BESPLATAN vaučer za vodeći portal za digitalno učenje – DigitalEdu

Osvojite besplatni onlajn kurs pripreme za GMAT test koji organizuje kompanija Manhattan Review

Svi onlajn učesnici ostvaruju pravo na besplatni 30-ominutni orijentacioni sastanak na stranici Unimy.com

Osvojite besplatnu posetu univerzitetskom kampusu po izboru u koje god vreme vam odgovara

Iskoristite prednosti ovih usluga – kliknite ovde da se potpuno besplatno prijavite odmah.

Serija događaja Access MBA Spring Tour 2020 predstaviće oko 200 međunarodnih poslovnih škola. Potencijalni MBA kandidati u Beogradu mogu da očekuju susrete sa predstavnicima ESCP Europe, ESMT-Berlin, IESE Business School, Rotterdam – Erasmus, Vienna University, Vlerick, EU Business School, University of Tampa, Bucharest University of Economics, Nottingham Trent, Sauder School of Business i još mnogih drugih.

Diploma MBA studija je u svetu najšire priznata diploma poslovnih studija, što poslovnim stručnjacima omogućava da rade na visokim upravnim položajima, ostvare veći prihod i posluju na globalnom nivou. Učestvovanjem u međunarodnom MBA programu proširićete svoju mrežu poznanstava, povećati izglede za napredovanje u karijeri i dobiti prilike da svoje preduzetničke ideje pretvorite u poslovne poduhvate.

Ako se prijavite najmanje 10 dana pre MBA skupa 2. jula 2020. godine, dobićete procenu profila i priliku za lične konsultacije, koje će vam pomoći da odredite koji je MBA program najpogodniji za vas.

