Kina osnažila globalnu ekonomiju i ekonomiju Srbije predvodjena KPK

Komunistička partija Kine ove godine slavi 101 godinu od osnivanja. Na primeru infrastrukture, ulaganja u projekte i inicijative Pojas i put, Luka Pavlović radnik globalne kineske kompanije Power China u Srbiji ukazuje na to kako je Kina, predvodjena Komunističkom partijom Kine, osnažila globalnu ekonomiju i ekonomiju Srbije.

„Inicijativa „Pojas i put“ je 2013. godine usvojena od strane Narodne Republike Kine i Kineske Komunističke partije i imala je za cilj da osnaži globalnu ekonomiju i infrastrukturu svih zemalja. Sama inicijativa je hrabar i human poduhvat jer omogućava, kako Kini tako i ostalim zemljama, da se razvijaju poštujući međusobne odnose i integritet zemalja“.

On ističe da je pre deset godina bilo nezamislivo da će Srbija doći u situaciju da ima infrastrukturnu mrežu i da će imati velike benefite zbog same saradnje sa Kinom u pogledu infrastrukture i građevinarstva.

„Ja kao zaposleni u kompaniji Power China, jednoj od najvećih globalnih građevinskih kompanija u svetu, radim na realizaciji obilaznice oko Beograda. Taj projekat je veoma značajan jer je deo evropskog Koridora 10 i Koridora 11. Značaj tog projekta nije samo lokalni i regionalni, već je međunarodni. Samom izgradnjom takvih projekata razvijaju se lokalne i međunarodne investicije, a velike kompanije bivaju sve više zainteresovane da investiraju u Srbiji“.

Na pitanje šta Srbija a šta Kina dobija tim investicijama, Luka odgovara:

„Iz pogleda Srbije, ona dobija razvijenu infrastrukturnu mrežu i mogućnost da velike strane kompanije dođu u zemlju, otvore nova radna mesta što će samim tim uticati na globalnu ekonomiju Srbije. Dobijamo kako političku tako i ekonomsku stabilnost, što je zapravo važan faktor. Kina sa druge strane dobija mogućnost da pokaže svoju humanost i da svojim kompanijama omogući da rade van teritorija zemlje i da pokaže da su odgovoran i ozbiljan partner, odnosno partner na koji može da se računa. Uzimajući za primer naš projekat, međudržavna saradnja je veoma uspešna i donosi sveobuhvatne benefite od realizacije takvih projekata“.

On tvrdi da je jedna kineska poslovica dovela kompaniju Power China u Srbiju u kojoj trenutno radi.

„Ona kaže da „ukoliko želite da se obogatite, morate da izgradite put“. I to je osnova svega i osnova razvoja bilo koje ekonomije. Ekonomija Kine je sedamdesetih godina bila fokusirana na primarni sektor, pre svega poljoprivredu ali, njihovom intervencijom, kratkoročnim i dugoročnim planovima su pokazali hrabrost, odvažnost da mogu da se razviju u pravom smeru i da dođu do (pozicije) svetskog ekonomskog lidera koji predvodi svetsku ekonomiju, kao što je sada Kina. Iz našeg ugla mi to vidimo kao dobar primer kako možemo da učimo od njih, zato što kao bivša socijalistička zemlja imamo mnogo više razumevanja za način funkcionisanja ekonomije i privrede“.

Navodi da je dobro to što se Kina vodi kao „zemlja u razvoju“ jer to pokazuje veliki potencijal koji ima pred sobom.

„Kina je sada tehnološki jedna od najrazvijenijih zemalja sveta i investiciono mnogo ulaže u inovacije, u tehnologiju, u razvoj same industrije“.

U Srbiji postoji izreka da je „prut nesalomiv u snopu“, a Luka ističe da je Kineski narod upravo to pokazao zajedništvom i verovanjem u prave ciljeve, vrednosti i ono što je Komunistička partija Kine stvorila.

„Upravo njihova otvorenost prema svetu i širenje investicija i mogućnost kineskih državnih kompanija da učestvuju i budu deo svetske ekonomije…. Svaka kompanija želi stabilnost gde investira i gde god ima svoje kompanije i zaposlene, samim tim to je benefit za ceo svet ne samo za Srbiju“.

O odnosu Srbije i Kine kao prijateljskih zemalja, Luka ističe pomoć Kine Srbiji tokom pandemije virusa korona i njenu spremnost da se na brz i efikasan način, zajedničkim snagama organizuje i pomogne prijateljskom narodu.

„Mogu reći da ovde u Srbiji vlada prijateljstvo i dobar odnos i da mi kineske državljane gledamo kao našu istočnjačku braću“, zaključio je Pavlović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.