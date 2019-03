Konkurs za digitalne konsultante

BEOGRAD – Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije raspisao je javni poziv za obuku i sertifikaciju stručnjaka u ovoj oblasti a najuspešniji kandidati biće u prilici da rade u programu podrške digitalne transformacije mikro, malih i srednjih preduzeća.

Konkurs je otvoren do 20. marta a selekcija kandidata biće završena do 29. marta, dok će obuka biti završena do kraja maja.

Ovo je druga obuka, sertifikacija je u skladu sa ISO 17024 standardom, usklađena i priznata na međunarodnom nivou, a Privredna komora Srbije pokriva 60 odsto troškova edukacije.

Kandidati koji dobiju sertifikat imaće mogućnost da kao deo tima konsultanata učestvuju u Programu podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća koji je deo zajedničkih aktivnosti GIZ, Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije.

(Tanjug)