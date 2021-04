Kukuruz sejati kada je temperatura zemlje 10 do 12 stepeni

JAGODINA – Stručnjak za ratarstvo Poljoprivredne službe za Pomoravski okrug u Jagodini, Miodrag Simić, savetuje ratare ovog kraja da kukuruz treba sejat, kada je temperature zemlje 10 do 12 stepeni Celzujsovih.

„Kukuruz je toploljubiva biljka, a takva temepratura, koja nema veze sa temperaturom vazduha, optimalna je da seme klija i niče“, rekao je Simić danas novinarima.

„U suprotnom, ono će stagnirati, a ukoliko je hladno, bude mraza i pada kiša, seme počinje da truli, a to znači da će nejednako rasti i moraće da se potsađuje“, objasnio je Simić.

On je naveo da je kalendarsko vreme setve u Pomoravlju, Resavi i Levču od 10. do 25.aprila i da se za dobre prinose, osim pune agrotehnike, mora koristiti „provereno, deklarisano seme eminentnih semenskih kuća, uz prilagođavanje norme setve“.

„Naša je preporuka da to bude od 24 do 26 razmak biljaka u redu i to je sklop od oko 55.000 do 59.000 biljaka u berbi. To garantuje siguran i dobar prinos“, rekao je Simić.

Ovaj iskusni poljoprivredni stručnjak je ocenio da ove godine u Srbiji ima manjka pojedinih sorti semena hibrida, ali dovoljno za nase potrebe.

Naveo je da u Srbiji postoji više od 25 registrovanih semenskih kuća, od čega tri domaće, koje se bave trgovimom i prometom semena.

Kukuruz je tradicionalno najzastupljenija žitarica u Pomoravskom okrugu i ove godine biće zasejan na oko 50.000 do 60.000 hektara.

(Tanjug)

