Ministarstvo finansija: Na kamatama smo ustedeli 26 mil. evra

BEOGRAD – Vodeći se najboljom međunarodnom praksom aktivnog upravljanja javnim dugom, a u cilju zaštite od različitih finansijskih rizika, kao i dodatnog smanjenja troškova zaduživanja, Srbija je realizovala još jednu, svop transakciju i obaveze iz zajma uzetog od Fonda za razvoj Abu Dabija, 2016. inicijalno ugovorene u dirhamima, sa plaćanjem u američkim dolarima, konvertovala u evre, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Navodi se da su dug i obaveze po osnovu navedenog zajma na koji je plaćana fiksna kamatna stopa od 2,25 odsto godišnje, u svop transakciji realizovanoj sa dve renomirane banke, sa kojima Srbija ima potpisan ISDA Master sporazum, Deutće Bank i BNP Paribas, zamenjene u evre po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,96 odsto.

To je, ističu iz Ministarstva, rezultiralo uštedom troškova za kamate do dospeća duga od oko 26 miliona evra, odnosno tri milijarde dinara.

Iz Ministarstva finansija pojašnjavaju da je Srbija od decembra 2020. u skladu sa međunarodnim standardima ISDA (International Swaps and Derivatives Ašociation), uspešno realizovala četiri hedžing transakcije i konvertovala obaveze inicijalno ugovorene u američkim dolarima, kineskim juanima i dirhamima u evre.

Prva svop transakcija realizovana je u decembru prošle godine i obaveze po osnovu evroobveznice emitovane u američkim dolarima konvertovane su u evre, čime će biti ostvarena ušteda od oko 11,6 milijardi dinara.

U februaru ove godine realizovana je druga svop transakcija, kojom je obaveza po osnovu Sporazuma o reprogramu duga između Srbije i Kuwait Investment Authority, konvertovana iz američkih dolara u evre.

Obaveze po osnovu navedenog reprogramiranog zajma, ugovorene u dolarima po kamatnoj stopi od 1,5 odsto Srbija će isplaćivati u evrima po kamatnoj stopi od 0,393 odsto, čime će se uštedeti oko dve milijarde dinara.

U aprilu 2021. godine zaključena je nova svop transakcija kojom je kredit kod Export – Import Bank of Ćina za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, koji je 2018. godine inicijalno ugovoren u kineskim juanima konvertovan u evre sa negativnom kamatnom stopom.

Ovaj zajam, na koji je plaćana fiksna kamatna stopa od 2,5 odsto godišnje u kineskim juanima, je prema informacijama Ministarstva finansija, konvertovan u evre po fiksnoj negativnoj kamatnoj stopi od -0,07 odsto, čime će na kamatama biti ušteđene oko 4,2 milijarde dinara.

Kako je ugovorena negativna kamatna stopa, Srbija neće imati nikakve troškove po osnovu kamata u prvih pet godina svop aranžmana, koji važi do 2030. godine, već će ostvarivati dodatna primanja od banaka sa kojima je transakcija zaključena, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

(Tanjug)

