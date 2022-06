Momirovic: Brza saobracajnica Šabac-LO do septembra 2024.

LOZNICA – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Šabac – Loznica i najavio da će taj projekat biti završen do septembra 2024. godine.

Momirović je istakao da ceo projekat gradnje autoputa Ruma-Šabac od 22 kilometara i brze saobraćajnice Šabac – Loznica od 55 kilometara ima odličnu realizaciju i da radovi idu ispred predviđenih rokova.

„Ugovoreni rok nas obavezuje da sve završimo do sepembra 2025. godine, a izvođač Azvirt je obećao da ćemo radovi biti gotovi do septembra 2024. godine“, naveo je Momirović.

Istakao je da se u Srbiji gradi 10 autoputeva i brzih saobraćajnica uprkos ratu u Evropi i velikoj krizi, kao i izazovima kako da se obezbede energenti za jesen i zimu.

Momirović je rekao da uprkos svemu tome nisu zaustavljeni radovi ni na jednom projektu u Srbiji.

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić rekao ke da se svi radovi na izgradnji brze saobraćajnice na teritoriji Loznice odvijaju u skladu sa ugovorenom dinamikom i da postoji odlična saradnja svih učenika u projektu.

„Radimo na 18 km na teritoriji Loznice, danas imamo samo ovde, na gradilištu, oko 170 ljudi sa oko 130 mašina. Radovi se odvijaju na izgradnji nasipa buduće brze saobraćajnice i do sada je ugrađeno oko 220.000 kubika materijala u nasip. Očekujemo da vrlo brzo krenemo da radimo i na teritoriji grada Šapca i držimo se predviđene dinamike i apsolutno smo u roku koji smo obećali predsedniku, a to je da će brza saobrahcajnica Šabac – Loznica biti završena u septembru 2024. i to je apsolutno relano“, rekao je Antić.

Dodao je da se radovi na ostalim deonicama odvijaju izuzetno dobro, kao i da su otvoreni radovina trasa budućeg autoputa od Rume do Šapca na svih 20 oko kilometara.

„Radovi idu jako dobro, ispred smo roka za završetak projekta, kao i na samom mostu na Savi koji je ključni objekat, sa realizacijom 88 odsto procenata, što sje izuzetno. Više od pola godine smo pre roka. I ostajemo pri onome što smo obećali predsedniku, a to je da ćemo pustiti autoput Ruma – Šabac sa mostom preko Save u septembru 2023. godine“, istakao je Antić.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je istakao da će brza saobaćajnica puno značiti za taj grad i celo Podrinje.

Nijedan projekat koji se finansira sa centralnog nivao vlasti ne kasni, rekao je Petrović i zahvalio i predsedniku države i vladi.

(Tanjug)

