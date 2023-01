Momirović: Nastavak politike etničkog čišćenja Prištine

BEOGRAD- Ministar za spoljnu i unutrašnju trgovinu Tomislav Momirović izjavio je danas da Priština nastavlja politiku etničkog čišćenja i da je očigledna namera Prištine da na Kosovu i Metohiji ne bude više Srba.

Komentarišući kampanju bojkota srpskih proizvoda na KiM, kao i to što su u ambalažu pojedinih srpskih proizvoda na KiM ubačeni meci, Momirović je rekao Tanjugu da je to nastavak kampanje politike mržnje koje je pre 20 dana dovela do upucavanja dečaka od 11 godina, a pre neki dan do izrešetanog automobila i ranjavanja jednog Srbina.

„Mi to nećemo dozvoliti. Mi smo otvoreni za pregovore, kao što ceo svet vidi, ali uspećemo da zaštitimo interese našeg naroda, naše države i naše ekonomije“, poručio je Momirović.

Na pitanje koji su instrumenti Srbiji na raspolaganju, Momirović je odgovorio da je reč o potezima koji potpuno odudaraju od ponašanja bilo kog aktera u Evropi.

Kako je rekao, to je potpuno suprotno politici EU otvorenog tržišta ka čemu stremi cela Evropa i brutalna manifestacija politike koja teži stvaranju Velike Albanije.

„To se nikada nije desilo. Kada biste rekli to nekome u Francuskoj ili Nemačkoj da su u „smoki“ ubacili čaure, oni bi pomislili da smo ludi. Razoružajte te ljude i tu politiku, vratite se pregovorima. Našim ljudima sa KiM poručujem da veruju u svoju državu, da se ne povlačimo sa KiM, već da smo, naprotiv, nikada prisutniji“, poručio je Momirović.

On je dodao da je očigledno velika nervoza u Prištini, a mi, kako je rekao, promovišemo otvoreno tržište i zato smo osnovali Otvoreni Balkan kako bi što lakše funkcionisali i Srbi i Albanci i Makedonci.

„Naša ekonomija nije dominantna samo na KiM, već u odnosu na ceo region. Mi imamo veliki izvoz i u BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, zašto ne bi imali i na KiM, i to će samo rasti, i to ne treba da bude nešto što iritira naše prijatelje Albance, oni treba da budu deo toga. Zato smo stvorili Otvoreni Balkan, da bi se svi oni priključili i da bi svi imali koristi od toga, da bi imali ekonomski rast i rast standarda, to je naš cilj“, ističe ministar.

On je potvrdio da je naš izvoz na KiM u padu, ali da je i dalje jako veliki.

„I biće još veći, ali kada imamo uslove praktično predratnog stanja, takvu stigmatizaciju srpskog naroda i takve napade, teško je održati taj nivo trgovinske razmene sa našom pokrajinom“, naglašava Momirović.

Kako kaže, nije bilo lako ni prethodnih 10 godina, ali smo uspeli da zaštitimo naše ljude.

„Ono što mi možemo i moramo da radimo je da promovišemo slobodno tržište, da stvaramo uslove da ima više investicija, da stvaramo veće plate, da nastavimo ovaj trend, da rastu prosečne i minimalne plate, da dolaze kvalitetni investitori. Mi imamo više stranih direktnih investicija nego sve ostale zemlje CEFTA zajedno“, istakao je Momirović.

Naglašava da Srbija ne štiti svoje tržište, već naprotiv, mi smo ga otvorili, a naše kompanije postaju sve jače.

„Mi smo u procesu potpisivanja ugovora o slobodnoj trgovini sa Kinom, Korejom, Emiratima i Egiptom. Ukrajina je nama praktično u komšiluku i taj rat nas najviše pogađa na teritorii Evrope i politički i ekonomski“, konstatuje Momirović.

On kaže da je u Srbiji zaustavljen rast cena. „Po prvi put u istoriji, politika ove države nije generator rasta cena i inflacije. Imamo inflaciju na tlu cele Evrope i jako smo daleko od toga da je najveća kod nas. U uslovima takvog rata u Evropi, to ne možete da izbegnete. Holandija, Poljska, Slovačka, Estonija imaju veću inflaciju od nas. Mi smo uspeli to da zaustavimo“, kaže ministar.

On dodaje da rat na istoku Evrope ne popušta, naprotiv i da to nisu obećavajuće vesti, ali je činjenica, ističe, da smo ovu krizu, korona krizu, kao i sve prethodne, zaista vodili uspešno.

Momirović je istakao da je povećanje plata i penzija u januaru daleko veće od rasta inflacije.

„Imamo rast plata u vojsci od 25 odsto, što je značajan rast njihovog standarda. Rast plata u ostalim delovima javnog sektora je 12,5 odsto. Rast plata u privatnom sektoru je značajan. Nezaposlenost uopšte više nije tema, jer je manja od devet odsto i svako može da nađe posao“, smatra ministar.

Dodaje da Vlada sada želi da podigne prosečnu platu na 1.000 evra, a penziju na 400.

„To su naši ciljevi i ne tražimo izgovor u ratu na istoku Evrope“, poručio je Momirović.

(Tanjug)

